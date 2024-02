Jakšić Stojanović: Nije bilo prijetnji prosvjetnim radnicima koji su u štrajku

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da nije bilo prijetnji prosvjetnim radnicima koji su u štrajku, navodeći da je pitanje o prijetnjama bolje adredisrati na Sindikat prosvjete (SPCG).

Jakšić Stojanović je, na konferenciji za novinare u Vili Gorica, kazala da svi oni koji imaju informacije o prijetnjama znaju koje su relevantne institucije za to.

„Dajte da vidimo koji je to direktor, kome su prijetili, koga smo ucjenjivali. Ukoliko je zakazivanje sastanka sa direktorima, to je moja obaveza – da ih upoznam šta su njihove obaveze u skladu sa zakonom“, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je kazala, jedna od obaveza je da se napravi raspored i da se zna gdje ima dovoljno nastavnika.

„Mislim da je pitanje prijetnji bolje adresirati predstavnicima Sindikatima, jer smo juče imali navode jedne direktorice da joj je predstavnik Sindikata prijetio“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je potvrdila da će prisustvovati današnjem sastanku sa predstavnicima SPCG.

„Ja sam uvijek sigurna da do rješenja može da se dođe, ali pregovori znače da svaka strana mora da bude voljna da se nađe rješenje“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da ne bi prisustvovala svim sastancima da ne vjeruje da se može naći rješenje.

Jakšić Stojanović je kazala da su u nedjelju imali sastanak sa svim direktorima vaspitno-obrazovnih ustanova.

Prema njenim riječima, štrajk može trajati dan, dva, tri ili pet, ali kasnije će ti ljudi opet zajedno raditi.

„Vrlo dobronamjerno smo u više navrata sugerisali direktorima da na to obrate pažnju“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da je prethodnih dana morala da se bavi Zakonom o štrajku i uredbom o minimumu procesa rada.

Jakšić Stojanović je kazala da u Zakonu o štrajku piše da je rok za pokretanje uredbe o minimumu procesa rada 90 dana, a da taj proces niko nije pokrenuo.

“Voljela bih da se Sindikat prosvjete borio proteklih devet godina. Nemam nikakav problem da pokrenem proceduru, jer je moramo pokrenuti”, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je dodala da mogu napraviti neko rješenje koje će omogućiti prosvjetarima da štrajkuju, a da se djeci ne uskratiti pravo na obrazovanje.

Upitana šta će predložiti kako bi se prekinuo štrajk, Jakšić Stojanović je kazala da vjeruje u dijalog i da će danas napraviti pomak.

„Nadam se da ćemo naći neko rješenje kojim će obje strane biti zadovoljne“, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je navela, prvi put postoji isti stav Vlade, Skupštine i partija, da niko nema ništa protiv da se prosvjetarima povećaju plate.

„Imamo neko nerazumijevanje u načinu na koji će to da se izvede i rokovima. Vjerujem da se, ako se dvije strane slažu da treba povećati platu, ove stvari mogu riješiti“, navela je Jakšić Stojanović.

