Jakšić Stojanović: Najoštrije osuđujem mizoginiju čija je meta Vuksanović Stanković

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović najoštrije je osudila govor mržnje i mizoginiju, čija je meta bivša poslanica Socijaldemokratske partije i univerzitetska profesorica, Draginja Vuksanović Stanković.

Ona je na društvenoj mreži X, povodom knjige koju je objavio Vojislav Šešelj, navela da kultura dijaloga mora biti imperativ u javnom djelovanju, bez obzira na sve ideološke, političke i druge razlike.

„Najoštrije osuđujem govor mržnje i mizoginiju, čija je meta poštovana koleginica i univerzitetska profesorica, Vuksanović Stanković“, rekla je Jakšić Stojanović.

