Jakšić: Geopolitičke posljedice rata u Ukrajini mogu biti povoljne po ZB

Podgorica, (MINA) – Posljedice rata u Ukrajini, u geopolitičkom smislu, mogu biti povoljne po Zapadni Balkan, ocijenio je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, dodajući da su Vašington i Brisel pojačali angažman u vezi sa politikom proširenja.

Jakšić je kazao da nije moguće da Zapadni Balkan izbjegne posljedice rata u Ukrajini, kada je na kontinentu koji najviše trpi.

Kako je rekao, rastuća cijena energenata prazni državne budžete koji se spašavaju pozajmicama, ali njih tek treba vratiti.

“U geopolitičkom smislu, posljedice bi mogle da budu povoljne. U namjeri da poravna Zapadni Balkan, Vašington i Brisel su pojačali angažman oko ubrzavanja prijema zemalja kandidata, paralelno rade i na što bržem rješavanju kosovskog problema i dovođenju Bosne i Hercegovine u neko funkcionalno stanje”, kazao je Jakšić agenciji MINA.

On je ocijenio da onaj ko se raduje uspostavljanju pravnih država, jačim institucijama, nezavisnom sudstvu i medijima, obaranju korupcije i organizovanog kriminala, ima sve razloge da bude optimista.

Jakšić je, komentarišući deset mjeseci rata u Ukrajini, kazao da je Rusija očekivala da će ih Ukrajinci dočekati raširenih ruku i da je očito potcijenila njihovu volju da se brane.

“Tako je otvoren rat čija dejstva podsećaju na vremena Prvog svjetskog rata, rovovi, artiljerijski udari, tek u poznijoj fazi angažovanje dronova”, rekao je Jakšić.

On je ocijenio da takav rat može da traje baš dugo i da će vjerovatno i trajati.

Jakšić je istakao da je Moskva, iako nije ostvarila prvobitne ciljeve, uspjela da pod svoju kontrolu stavi oko 15 odsto ukrajinske teritorije i tri oblasti upiše u ustav Ruske Federacije.

“Kijev, ohrabren uspjesima na terenu poslije jesenje kontraofanzive i zauzimanja Hersona, zahtijeva povratak svih okupiranih teritorija, plaćanje ratnih odšteta i izvođenje odgovornih iz Moskve pred neki međunarodni sud”, rekao je Jakšić.

On je kazao da Zapad ne ostustaje od pomoći ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, ali da će morati da nađe načina da obuzda njegov maksimalizam koji vodi sukobu Rusija-NATO.

Jakšić je naveo da diplomatskih inicijativa za rješenje situacije u Ukrajini upadljivo nije bilo.

“Ako prenebregnemo posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske za deblokadu ukrajinskih luka na Crnom moru kako bi se obnovio izvoz žita, ne postoji nijedan mirovni predlog”, dodao je on.

Kako je kazao, kada je u prvim danima francuski predsjednik Emanuel Makron malo pomirljivije govorio i upozoravao da ne treba „ponižavati“ Rusiju, suočio se sa lavinom kritika.

Jakšić je naveo i da je Vašington odbacio tradicionalnu diplomatiju i da nije sasvim jasno šta su mu konačni ciljevi.

“U međuvremenu, svaki novi dan rata najviše pogađa Ukrajinu, Rusiju i Evropu. Tim redosljedom”, smatra Jakšić.

On je, govoreći o položaju Bjelorusije u odnosu na rat u Ukrajini, kazao da bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko diže zastavicu opasnosti tvrdeći da je primijetio da su susjedne države spremne za moguću agresiju na njegovu zemlju.

Jakšić je rekao da su svi susjedi Bjelorusije, sem Ukrajine, u NATO-u, a da NATO svakako neće napasti Bjelorusiju.

“Time se pravda isporuka savremenih ruskih sistema “iskander” i S-400, pa je realnije pitati da li će se bjeloruska armija u nekim kasnijim fazama rata pridružiti vojnim operacijama u Ukrajini. To se danas ne zna”, naveo je Jakšić.

On je naglasio da je pomoć Zapada Ukrajini ogromna, navodeći da je samo američki paket vrijedan više od stotinu milijardi dolara.

“Ali, od početka se vidjelo da je vojna pomoć restriktivna. Zapad je odbio isporuke savremenih lovaca, raketa dužeg dometa, čak i artiljerijskih oruđa koja bi mogla da gađaju ciljeve dublje u teritoriji Rusije”, kazao je Jakšić.

Prema njegovim riječima, Zapad pomoć drži pod striktnom kontrolom, što znači da nije sasvim siguran u Zelenskog.

Jakšić smatra da je sva ta finansijska i vojna pomoć dovoljna za održavanje rata ovakvog stepena intenziteta.

On je ocijenio da NATO zbog Ukrajine ne želi rat sa Rusijom.

“Pitanje je, takođe, koliko će dugo birači na Zapadu tolerisati blanko račune pomoći Kijevu u vremenima kada i sami plaćaju neočekivane cijene”, zaključio je Jakšić.

