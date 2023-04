Jakov Milatović novi predsjednik Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović novi je predsjednik Crne Gore.

Milatović je rođen 7. decembra 1986. godine u Podgorici.

Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Bio je student generacije sa prosjekom deset, što mu je omogućilo da dobije razne stipendije za nastavak školovanja u inostranstvu.

Kao stipendista britanske vlade magistrirao je ekonomiju na Univerzitetu Oksford.

Milatović je po završetku studija radio u NLB banci u Podgorici. Bio je dio tima za upravljanje rizikom.

Nakon toga zaposlio se u Dojče banci u Frankfurtu, gdje je radio u timu za procjenu kreditnog rizika zemalja, sa fokusom na države Centralne i Istočne Evrope.

Milatović je od 2014. godine bio dio tima za ekonomsku i političku analizu u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD). Bavio se ekonomskom analizom regiona Jugoistočne Evrope, a potom analizom zemalja Zapadnog Balkana.

Od 2018. do 2020. godine je u Bukureštu radio kao glavni ekonomski analitičar EBRD-a za Rumuniju, Hrvatsku, Sloveniju u Bugarsku.

Milatović je u fokus domaće javnosti dospio nakon parlamentarnih izbora koji su u Crnoj Gori održani 30. avgusta 2020. godine.

Bio je ministar ekonomskog razvoja do februara prošle godine, kada je Vladi, na čijem je čelu bio Zdravko Krivokapić, izglasano nepovjerenje.

Pokret Evropa sad osnovan je 26. juna prošle godine, kada je Milatović izabran za zamjenika predsjednika.

Milatović je 19. marta učestvovao u prvom krugu predsjedničkih izbora kada je osvojio

28,9 odsto glasova i izborio učešće u drugom krugu.

Milatović je objavio nekoliko stručnih radova i koautor je dvije knjige.

Govori engleski, italijanski i španski jezik.

Oženjen je i otac troje djece.

Po nacionalnosti je Crnogorac.

