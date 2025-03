Jačanje socijalne zaštite ključni segment reformskih procesa

Podgorica, (MINA) – Jačanje socijalne zaštite i podrška porodicama ključni je segment reformskih procesa na evropskom putu, kazao je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić na sastanku s ambasadorom Bosne i Hercegovine (BiH) Branimirom Jukićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, na sastanku je bilo riječi o unapređenju saradnje u oblasti socijalne politike, demografskih izazova i reformi koje doprinose procesu evropskih integracija.

„Gutić je istakao da je jačanje socijalne zaštite i podrška porodicama ključan segment reformskih procesa na evropskom putu i da su usklađivanje politika s evropskim standardima i regionalna saradnja prioriteti Ministarstva“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da se na sastanku,takođe, razgovaralo o mogućnostima razmjene iskustava i implementacije najboljih praksi iz zemalja članica Evropske unije (EU).

Jukić je, kako je saopšteno, naglasio značaj kontinuiranog dijaloga i pružanja podrške u oblasti socijalnih reformi, s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana i ispunjenja evropskih kriterijuma.

„Sagovornici su se saglasili da je neophodno dodatno osnažiti institucionalnu saradnju i projekte koji će doprinijeti demografskom razvoju i poboljšanju opštih uslova za život u društvu onima kojima je pomoć neophodna“, kaže se u saopštenju.

Jukić je čestitao Crnoj Gori na postignutim rezultatima u procesu evropskih integracija i poželio uspješan nastavak evropskog puta, što će i ostalim državama pretendentima služiti kao dobar i pozitivan primjer.

Navodi se da je posjeta Jukića realizovana uoči sjutrašnje radne posjete Gutića Ministarstvu civilnih poslova BiH, gdje će biti potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju i administrativni sporazum za sprovođenje sporazuma između Crne Gore i BiH o socijalnom osiguranju.

„Čime će se osigurati bolja zaštita prava građana u oblastima penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti“, dodaje se u saopštenju.

Gutić i Jukić su ocijenili da je jačanje evropske perspektive kroz konkretne reforme u oblasti socijalne politike od ključnog značaja, kao i da će se partnerski raditi na projektima koji podržavaju evropske integracije i unapređenje kvaliteta života svih građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS