Jačaju kapacitete za uvođenje Evropske kartice zdravstvenog osiguranja

Podgorica, (MINA) – Implementacija Evropske kartice zdravstvenog osiguranja omogućiće crnogorskim građanima slobodno kretanje i pružanje hitne zdravstvene zaštite na nivou kompletne Evropske unije (EU), saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

Iz FZO su rekli da su, u cilju jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta neophodnih za uvođenje Evropske kartice zdravstvenog osiguranja u crnogorski zdravstveni sistem, organizovali trodnevnu stručnu radionicu.

“Implementacija Evropske kartice zdravstvenog osiguranja omogućiće našim građanima slobodno kretanje i pružanje hitne zdravstvene zaštite na nivou kompletne EU”, kaže se u saopštenju.

Iz FZO su naveli da su, shodno tome, učesnici radionice imali priliku da od evropskih partnera prikupe potrebna znanja i iskustva za uspješnu primjenu tog sistema.

“Stečena ekspertiza biće naročito značajna za pripremu predloga o jačanju administrativnih kapaciteta u zdravstvenom sektoru Crne Gore, posebno u oblasti digitalizacije i upravljanja međunarodnim zdravstvenim osiguranjem”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su radionici prisustvovali predstavnici FZO, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Kliničkog centra, Kliničkog bolničkog centra Kotor, Doma zdravlja Glavnog grada i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

“Radionicu su vodila tri eksperta iz EU – predavačica na Univerzitetu u Segedinu u Mađarskoj Gabriella Berki, istraživač-ekspert sa Univerziteta HIVA – KU Leuven u Belgiji Frederic de Wispelaere i rukovoditeljka Službe za podršku poslovanju i poslovno izvještavanje u Sektoru za IT u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje Sanja Gusić”, rekli su iz FZO.

Radionica je realizovana kroz TAIEX program (Technical Assistance and Information Exchange Instrument), u okviru odobrene aplikacije pod nazivom Expert Mission on Implementation of the European Health Insurance Card in Montenegrin Healthcare System.

