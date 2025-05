Izuzetan potencijal za jačanje saradnje između Crne Gore i Egipta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Egipat žele da dalje unapređuju saradnju, za šta postoji izuzetan potencijal, ocijenjeno je na sastanku šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića sa ministrom vanjskih poslova, emigracije i egipatskih iseljenika, Badr Abdelatijem.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ibrahimović je, na sastanku održanom u okviru njegove posjete Egiptu, ukazao na četiri ključna vanjskopolitička prioriteta Crne Gore i na snažnu privrženost dijalogu, saradnji i jačanju veza sa prijateljskim državama.

Ibrahimović je istakao da današnja posjeta Egiptu predstavlja podsticaj jačanju saradnje između dvije države.

„Dijelimo posvećenost stabilnosti Mediterana i vrijednostima multilateralizma i dijaloga. Egipat zauzima važno mjesto u našoj viziji produbljivanja odnosa sa afričkim kontinentom i arapskim svijetom”, rekao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno, ukazao i na brojne investicione potencijale, kao prostor za dodatno intenziviranje saradnje, posebno ističući projekat Luštica Bay, kroz koji su egipatske investicije već prisutne u Crnoj Gori.

Abdelati je kazao da je Egipat posvećen jačanju odnosa sa Crnom Gorom, državom koju karakteriše stabilnost i konstruktivna uloga na međunarodnom planu.

“Veoma cijenimo poziciju i konstruktivnu ulogu Crne Gore u naporima međunarodne zajednice za okončanje stradanja u Gazi i uspostavljanje trajnog mira”, naveo je Abdelati.

Navodi se da je on podsjetio na važnost saradnje na planu borbe protiv ilegalnih migracija i terorizma, kao i da se osvrnuo na brojne potencijale za intenziviranje bilateralne saradnje.

“Vjerujem da postoji veliki prostor za proširenje naše saradnje, naročito na polju ekonomije, energetike i turizma. Radićemo zajedno na promociji i valorizaciji investicionih potencijala“, kazao je Abdelati.

U saopštenju se navodi da su Ibrahimović i Abdelati danas u Kairu potpisali i dva značajna memoranduma između MVP Crne Gore i Egipta, i to o političkim konsultacijama i saradnji između diplomatskih akademija.

To će, kako su istakli, unaprijediti institucionani okvir saradnje i omogućiti redovnu razmjenu stručnih znanja i iskustava.

„Posebna pažnja u razgovorima posvećena je turizmu kao važnoj privrednoj grani u obje države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je obostrano naglašeno da direktna, sezonska avio-povezanost otvara nove poslovne prilike i podstiče dalju saradnju.

Ibrahimović je kazao da su “ove veze više od saobraćajnih i da predstavljaju mostove među našim narodima.”

Iz MVP su rekli da su se sagovornici saglasili da posjeta Ibrahimovića predstavlja važan impuls daljem razvoju sveukupnih odnosa, kao i da su potvrdili spremnost da u narednom periodu dodatno intenziviraju politički dijalog.

„Na toj liniji, Ibrahimović je, danas u Kairu, uputio poziv egipatskom kolegi da posjeti Crnu Goru“, dodaje se u saopštenju.

