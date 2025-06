Podgorica, (MINA) – Predložene izmjene Zakona o javnim okupljanjima nose ozbiljne izazove u praksi, posebno u dijelu koji se odnosi na njegovu primjenu, definiciju organizatora i potencijalno zamrzavajući efekat kazni, ocijenio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković.

On je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, kazao da nova definicija organizatora, koja uključuje i one koji „utiču“ na skup, može dovesti do širokih tumačenja i zloupotreba.

Bjeković je rekao da nije jasno ko sve može biti označen kao organizator skupa, što otvara prostor za nesigurnost i potencijalnu represiju.

On je naveo da bi, ako bi se otklonile te dileme, pogotovo kada je u pitanju organizacija skupa i odgovornost organizatora, možda i bio uvjeren da će se adekvatno primjenjivati, prenosi portal Vijesti.

“A ako ne, mislim da je i sudu ostavljeno da luta praktično u mraku da bi našao standard koji će omogućiti da će taj zakon biti na kvalitetan i jednak način primijenjen u svim slučajevima”, kazao je Bjeković.

On je ocijenio da zabrana blokada saobraćajnica nije sama po sebi protivna Ustavu i međunarodnim standardima, ali da kazne ne smiju imati zamrzavajući efekat, koji bi obeshrabrio slobodu mirnog okupljanja.

Bjeković je ukazao i na potrebu da država obezbijedi alternativne pravce saobraćaja i da se insistira na dijalogu između policije i organizatora radi pronalaska kompromisa.

