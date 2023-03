Izborna tišina uoči predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je izborna tišina, uoči sjutrašnjih izbora za predsjednika države, na kojima će učestvovati sedam kandidata.

Na izborima će učestvovati kandidati Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, Demokratskog fronta Andrija Mandić, Demokrata Aleksa Bečić i Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Kandidati za predsjednika države su i jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković i influenser Jovan Radulović.

Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 građana.

Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 20 sati.

Predsjednički izbori 19. marta biće četvrti od obnove nezavisnosti i osmi od uvođenja višepartijskog sistema.

Predsjednik države se bira na pet godina.

