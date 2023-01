Izbor sudija Ustavnog suda prioritet na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Izglasavanje sudija Ustavnog suda i njegova deblokada najveći su državni interesi Crne Gore u ovom trenutku, saopšteno je na sastanku funkcionera Građanskog pokreta URA sa specijalnim izaslanikom njemačke Vlade za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom.

Potpredsjednik URA-e Miloš Konatar i generalni sekretar te partije Mileta Radovanić sastali su se danas sa Zaracinom.

“Učesnici sastanka su se saglasili da su izglasavanje sudija Ustavnog suda i njegova deblokada najveći državni interesi Crne Gore u ovom trenutku”, saopšteno je iz URA-e.

Konatar je istakao da je URA jedina politička partija u Skupštini Crne Gore koja je do sada glasala za sve kandidate Ustavnog suda i Sudskog savjeta.

“To je prvi naredni korak na evropskom putu naše države koji ona mora da napravi. To je naš prioritet”, naveo je on.

Radovanić je istakao da ideja o evropskoj Crnoj Gori nema alternativu.

“Bez funkcionalnog Ustavnog suda pravosuđe Crne Gore i vladavina prava duboko su oslabljeni, a bez njih nema ni napretka u evropskim integracijama”, naveo je Radovanić.

Zaracin je, kako se navodi, iskazao je podršku evropskoj budućnosti Crne Gore, dok Konatar i Radovanić zaključuju da je privrženost evropskom putu nezamjenjivi spoljnopolitički cilj naše države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS