Izbor novog pape važan trenutak za vjernike širom svijeta

Podgorica, (MINA) – Izbor poglavara Rimokatoličke crkve važan je trenutak za vjernike širom svijeta, koji su dobili novog duhovnog lidera, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, u svoje lično i ime građana Crne Gore, čestitao novoizabranom papi Lavu XIV, Svetoj Stolici i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti.

„Izbor poglavara Rimokatoličke crkve važan je trenutak za vjernike širom svijeta, koji su dobili novog duhovnog lidera“, naveo je Milatović u objavi na društvenoj mreži X.

On je papi poželio uspjeh, mudrost i snagu u odgovornoj misiji vođenja Rimokatoličke crkve, kao i da njegovo služenje bude nadahnuto vrijednostima ljubavi, dijaloga i solidarnosti, na dobrobit cijelog čovječanstva.

„Crna Gora, kao država utemeljena na međuvjerskom skladu, toleranciji i poštovanju različitosti, s uvažavanjem gleda na ulogu Svete Stolice u savremenom svijetu. Radujem se nastavku saradnje i daljem produbljivanju naših prijateljskih odnosa“, poručio je Milatović.

