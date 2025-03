Podgorica, (MINA) – Doprinos žena poslovanju, obrazovanju, politici i inovacijama predstavlja pokretačku snagu društava na Zapadnom Balkanu, ali su izazovi u ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti i dalje prisutni, saopštili su iz Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Iz RCC su, u saopštenju povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, poručili da su posvećeni osnaživanju žena širom Zapadnog Balkana.

„Doprinos žena poslovanju, obrazovanju, politici i inovacijama predstavlja pokretačku snagu naših društava. Međutim, izazovi u ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti su i dalje prisutni“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz RCC, nešto preko polovine stanovništva u regionu su žene, koje čine i skoro polovinu zaposlene radne snage.

Oni su ocijenili da je tokom prethodnih godina ostvaren napredak u obliku poboljšanja učešća u radnoj snazi, reformi politika i snažnijeg zagovaranja.

Međutim, kako su naveli, realnost je da žene i dalje zarađuju 16 odsto manje od muškaraca, da je samo jedan od sedam rukovodilaca žena i da samo jedno od tri mjesta u parlamentu zauzimaju žene.

„Napredak je vidljiv, ali i dodatni rad koji je još pred nama“, navodi se u saopštenju.

Generalni sekretar RCC Amer Kapetanović istakao je da svakog dana žene širom Zapadnog Balkana pokazuju nevjerovatnu otpornost i liderstvo u različitim oblastima, ali da strukturalne prepreke i dalje ograničavaju njihovo potpuno učešće.

„Prevazilaženje ovih razlika nije samo vezano za pravednost, već i za korištenje punog ekonomskog i društvenog potencijala našeg regiona“, rekao je Kapetanović.

Iz RCC su u saopštenju naveli da Savjet predvodi nastojanja da se unaprijedi ekonomsko osnaživanje žena u regionu.

„Savjet je prije šest godina pokrenuo kampanju „Osnaživanje žena u preduzetništvu (WE)“ koja je dovela do uspostavljanja Regionalne mreže žena u preduzetništvu i godišnjeg priznanja Žene preduzetnice godine sa Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Iz RCC su rekli da se tim inicijativama, koje su dio Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište, slave i podržavaju žene preduzetnice koje predvode promjene u svojim zajednicama i sektorima.

RCC će, kako su najavili, 13. marta u Prištini objaviti Žene preduzetnice 2024. godine sa Zapadnog Balkana, čime se nastavlja tradicija isticanja izuzetnih žena koje ostavljaju trag u ekonomiji regiona.

Oni su dodali da to priznanje, koje se dodjeljuje četvrti put, služi kao podsjetnik da osnaživanje žena nije obaveza za samo jedan dan, već misija za svaki dan.

„Dok danas proslavljamo postignuća žena, RCC poziva na stalni zajednički rad na podsticanju jednakih mogućnosti, jer snažnije žene znače snažnije ekonomije, snažnija društva i, konačno, snažniji i sigurniji region“, kaže se u saopštenju.

