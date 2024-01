Izazove prebroditi s odlučnošću i držeći se zakona

Podgorica, (MINA) – Pred budućim službenicima policije brojni su izazovi, kazao je direktor Uprave policije Zoran Brađanin i dodao da vjeruje da će ih prebroditi s odlučnošću i otpornošću, bez obzira na moguće pritiske, i držeći se zakona.

Iz Policijske akademije je saopšteno da su Brđanin, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšič Stojanović i državna sekretarka Ministarstva Dragana Babović posjetili danas tu ustanovu povodom početka školovanja 17. generacije.

Brđanin je rekao da su pred polaznicima Policijske akademije, a budućim službenicima, brojni izazovi.

„Želim da vjerujem da ćete ih prebroditi s odlučnošću i otpornošću, bez obzira na moguće pritiske, i držeći se zakona kao svoje odbrane i odbrane onih koji računaju na vas“, naveo je Brđanin.

Kako je istakao, takav pristup, zasnovan na najboljim principima policijske doktrine i njene humane dimenzije, jačaće povjerenje u policiju i štitiće dostojanstvo policijske profesije.

„A posljedično će predstavljati i čvrst stub funkcionalne vladavine prava“, dodao je Brđanin.

Direktor Policijske akademije Vladimir Stanišić poželio je dobrodošlicu budućim policajkama i policajcima.

„Vaša odluka da se pridružite 17. generaciji Policijske akademije svjedoči o hrabrosti, predanosti i želji da služite svojoj zajednici“, rekao je Stanišić.

On je kazao da taj trenutak značajan, jer predstavlja početak intenzivnog, ali izuzetno važnog dijela obrazovanja i obuke.

„Na vama je da prihvatite izazove, da učite, rastete i izgrađujete temelje za uspješnu karijeru u policijskoj službi“, istakao je Stanišić.

Jakšić Stojanović je kazala da je ponosna na broj djevojaka koje popunjavaju redove policijske službe.

„Od vas očekujem ne samo da sprovodite zakone ove države, već i da pokažete humanu dimenziju ovog poziva. Poštujući zakone ove države, vi zapravo štitite slobodu i sigurnost svakog njenog građanina“, rekla je Jakšić Stojanović.

Iz Policijske akademije su saopštili da je, nakon obraćanja, održan radni sastanak Jakšić Stojanović, Babović i Brđanina sa Stanišićem i njegovim saradnicima.

Na sastanku su, kako se navodi, dogovoreni konkretni koraci koji će pomoći Policijskoj akademiji, a samim tim Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova da riješe izazove u funkcionisanju i ubrzaju proces nadomještanja nedostajućeg policijskog kadra.

