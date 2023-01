Izabrati sudije Ustavnog suda i skratiti mandat Skupštini

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) apelovala je na sve političke aktere da u što skorijem roku izaberu sudije Ustavnog suda i uskrate mandat Skupštini kako bi, kako su kazali, na izborima uspostavili odgovornu vlast, koja će biti posvećena interesima Crne Gore.

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović rekao je da su protekli dani predstavljali kulminaciju svega lošeg što se Crnoj Gori dešava u posljednje dvije godine, otkad je u njoj “osvježilo”, a vlast preuzeli oni koji su obećali promjene.

“I napravili su promjene – samo takve. Danas Crnu Goru vodi takozvana parlamentarna većina u kojoj glavnu riječ ima politički savez čiji se funkcioneri javno hvale vazalskim, sluganskim položajem”, naveo je Bogdanović.

Kako je rekao, najgori šovinistički ispadi funkcionera i sijanje mržnje postali su uobičajena pojava.

“Pokušaji miješanja u rad pravosuđa i pritisci povodom odluka sudske grane vlasti, uz nedopustive posjete skupovima na kojima se afirmiše razbijanje susjedne i prijateljske države, uz pozive za stvaranje jednonacionalnih država – ono su što direktno rade ministri iz Vlade koja je izgubila povjerenje”, rekao je Bogdanović.

Bogdanović je kazao da oni koji su prošle godine u ovo doba tražili izbore, sad bježe od njih, da su institucije uništene, javni dug nekontrolisano raste, a državu vodi vlast koja je pala prije skoro pola godine, a koja je od tada ostala bez troje ministara.

Sve to se, kako je ukazao, dešava u periodu kad je Crnoj Gori otvoreno zaprijećeno mogućnošću prekida evropskih integracionih procesa.

“Umjesto da se zabrinu tim povodom, iz parlamentarne većine afirmišu ili Otvoreni Balkan ili “srpski (polu)svet”, ako između ta dva pojma, iz crnogorske perspektive, uopšte i ima razlike”, dodao je Bogdanović.

On je istakao da opozicija ovog puta mora imati isključivo dva cilja, od kojih je prvi izbor sudija Ustavnog suda.

Bogdanović je rekao da su oni, koji su vjerovali kako će jednostrano nametnuti kandidate koje žele, shvatili da to ne ide tako.

“Uvijek smo otvoreni za dogovor – a jedino i samo dogovor vodi ka rješenju tog pitanja, koje je dovelo do izuzetno složene situacije u društveno-političkom sistemu”, poručio je generalni sekretar DPS-a.

Drugi cilj je, prema riječima Bogdanovića, uslovljen upravo izborom sudija Ustavnog suda.

“Naravno, riječ je o vanrednim izborima, koje danas nedvosmisleno želi ubjedljiva većina političkih stranaka. Oni koji se tome protive uglavnom ne znaju ni da li bi na njima uopšte mogli i preći cenzus”, rekao je Bogdanović.

On je kazao da ta dva cilja mogu opstruirati “jedino oni kojima se nerado odlazi iz vlasti, koju uzurpiraju, a u čemu ih podržava manje od tri odsto građana Crne Gore”.

“Iz tog razloga, i ovim putem želim apelovati na sve političke činioce kod kojih je preostao makar nagovještaj odgovornosti da preduzmu ono što je do njih i da u što skorijem roku izaberu sudije Ustavnog suda i odmah uskrate mandat Skupštini, kako bismo na izborima uspostavili odgovornu vlast, koja će biti posvećena Crnoj Gori, a ne interesima drugih”, naveo je Bogdanović u saopštenju.

On je rekao da Crna Gora danas ima vlast u v.d. stanju, bez sposobnosti, autoriteta i odgovornosti.

“A dokle je takva struktura sasvim namjerno dovela državu – najbolje vidimo ovih dana. Svaki novi dan ovakvog “funkcionisanja” čitavog sistema, novi je korak unazad, ka još većoj agoniji i sunovratu na svakom mogućem polju. Da li iko dobronamjeran to zaista želi?”, zaključio je Bogdanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS