Izabrati i četvrtog sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament treba da izabere i četvrtog sudiju Ustavnog suda kako bi se osiguralo da ta institucija bude u potpunosti funkcionalna i da ne dođe do blokade u donošenju odluka, poručili su iz Stejt departmenta.

Iz Stejt departmenta kazali su da Sjedinjene Američke Države (SAD) pozdravljaju odluku crnogorskog parlamenta da izabere troje sudija Ustavnog suda, čime je odblokirana jedna od ključnih institucija.

U odgovoru portparola Stejt departmenta na zahtjev Glasa Amerike za komentar navodi se da, iako pozitivan korak, ponovno uspostavljanje kvoruma nije dovoljno.

“Sva četiri upražnjenja mjesta u Ustavnom sudu moraju biti popunjena kako bi se osiguralo da je on u potpunosti funkcionalan i da ne dođe do blokade u donošenju odluka”, piše u odgovoru.

Navodi se da sve manje od toga prijeti da produži političku krizu u Crnoj Gori.

“Pozivamo crnogorske političare da ostave po strani političke razlike i popune sedmo upražnjeno mjesto u Ustavnom sudu prvom narednom prilikom”, istakli su iz Stejt departmenta.

Oni su kazali da je, nakon što Ustavni sud bude u potpunosti funkcionalan, održavanje vanrednih izbora bez odlaganja jedini put za demokratsko rešenje aktuelne krize.

“Kada se ponovo dobije mandat od naroda, to može da povrati povjerenje građana u vladu i osigura nastavak napretka u pristupanju Evropskoj uniji (EU)”, ocijenili su iz Stejt departmenta.

Portparol Stejt departmenta naveo je da demokratski izabrana vlada mora da ispuni obećanje Crne Gore da će se pridržavati evro-atlantskog smjera, da će dati prioritet reformama za pristupanje EU i posvetiti se zajedničkim principima, kao što su vladavina prava i borba protiv korupcije.

On je ponovio da SAD podržavaju aspiracije Crne Gore da postane članica EU.

Povodom godišnjice ruske invazije na Ukrajinu i usklađenosti Crne Gore sa evropskim sankcijama Moskvi, iz Stejt departmentu su naveli da očekuju skoru odluku Crne Gore o desetoj rundi sankcija EU.

“Takođe pozdravljamo Crnu Goru zbog pružanja finansijske i druge pomoći Ukrajini i što je trenutno domaćin više od osam hiljada ukrajinskih izbjeglica”, naveo je portparol Stejt departmenta.

Kako je rekao, dok su male grupe i pojedinci u Crnoj Gori održavali proruske demonstracije i pokušali da podriju podršku za Ukrajinu, Vlada Crne Gore i većina Crnogoraca ubjedljivo podržavaju Ukrajinu.

