Izabrano petoro sudija Višeg suda u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Sudije Osnovnog suda u Podgorici Sanja Došljak, Radovan Vlaović i Dragan Babović, osnovni državni tužilac Nikola Boričić i predsjednik Osnovnog suda na Cetinju Branislav Leković izabrani su za sudije Višeg suda u Podgorici, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Navodi se da je Savjet na današnjoj sjednici obavio intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas za izbor šest sudija Višeg suda.

„Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene Rang liste, Savjet je donio odluku da se za sudije Višeg suda u Podgorici izaberu Došljak, Leković, Vlaović, Boričić i Babović“, kaže se u saopštenju.

Savjet je donio odluku da se za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore izabere Radenko Bošković, dosadašnji sudija Suda za prekršaje u Podgorici.

Na današnjoj sjednici je, kako je saopšteno iz Savjeta, donijeta odluka o raspisivanju javnih oglasa za izbor predsjednika Osnovnog suda na Cetinju i jednog sudije Višeg suda u Podgorici.

Savjet je donio odluku da raspiše i interni oglasa za popunjavanje tri sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici trajnim dobrovoljnim premještanjem sudije u sud iste nadležnosti i istog ili nižeg stepena i interni oglas za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Sudu za prekršaje u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS