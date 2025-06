Izabrani novi članovi Tužilačkog savjeta

Podgorica, (MINA) – Jelena Đaletić, Zoran Vučinić, Marko Bojović, Ana Marinović i Ivan Gačević izabrani su za članove Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca.

Novi članovi Tužilačkog savjeta su, kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), izabrani na Konferenciji državnih tužilaca, održanoj u Podgorici.

Đaletić je tužiteljka u VDT-u, Vučinić tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu, Bojović u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, Marinović u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, dok je Gačević tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković čestitao je novoizabranim članicama i članovima Tužilačkog savjeta, navodeći da je uvjeren da će svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim integritetom doprinijeti efikasnosti rada Savjeta.

Marković se, kako su rekli iz VDT-a, zahvalio prethodnim članovima/cama Tužilačkog savjeta na odgovornom i predanom radu, kao i na značajnom doprinosu funkcionisanju državnotužilačke organizacije.

