Izabrani dobitnici Trinaestojulske nagrade

Podgorica, (MINA) – Književnik Andrija Radulović, akademski slikar Branislav Sekulić i doktor bogoslovskih nauka Nikola Marojević dobitnici su ovogodišnje Trinaestojulske nagrade, saopštio je Žiri za dodjelu najvećeg državnog priznanja.

U saopštenju žirija navodi se da je Trinaestojulsku nagradu za životno djelo dobio redovni profesor u penziji Dragan Koprivica.

„Radulović je dobio nagradu za knjigu poezije „Otkup“, a Sekulić za izložbu u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore praćenu monografijom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Marojević nagradu dobio za ukupnu godišnju aktivnost na razvoju kulture.

Žiri u sastavu predsjednik Nikola Vukčević i članovi Želidrag Nikčević, Miloje Šundić, Sulejman Kujević, Miloje Aranitović, Nikola Rakočević i Adnan Prekić održao je danas sjednicu u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju.

