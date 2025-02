Izabran projekat koji će predstavljati Crnu Goru na Bijenalu u Veneciji

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će na Bijenalu arhitekture u Veneciji predstavljati projekat autora Ivana Šukovića, Dejana Todorovića i Emira Šehanovića, saopštili su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Iz tog Vladinog resora rekli su da je Ministarstvo u saradnji sa komesarkom i kustoskinjom crnogorskog paviljona, sprovelo konkurs za izbor idejnog projekta koji će predstavljati Crnu Goru na 19. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Navodi se da je Bijenale arhitekture vodeća svjetska izložba u oblasti arhitekture, kojom se utvrđuju presječna stanja, definišu pitanja, ispituju mogućnosti i trasiraju perspektive u razvoju profesije.

Kako se dodaje, ovogodišnje izdanje Bijenala planirano je za realizaciju u periodu od 10. maja do 23. novembra u Veneciji.

„Crna Gora će, povodom učešća na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture, otvoriti nacionalni paviljon u galerijskom prostoru ArteNova, smještenom na lokaciji Campo San Lorenzo u Veneciji“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je konkurs bio otvoren od 21. januara do 10. februara.

Iz Ministarstva su kazali da je u predviđenom roku pristiglo 11 konkursnih radova.

„Žiri je jednoglasno donio odluku da će Crnu Goru na 19. Bijenalu arhitekture u Veneciji predstavljati projekat autora Ivana Šukovića, Dejana Todorovića i Emira Šehanovića, pod nazivom „Razumjeti zemlju: Intersticijum“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, rad je u potpunosti zadovoljio sve formalne, kvalitativne i suštinske uslove konkursa.

„Autori su se svojim odgovorom na nacionalnu temu kojom se Crna Gora predstavlja na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture „Razumjeti zemlju“, izdvojili od drugih timova, predstavljajući fundamentalno i u svim aspektima podržan interdisciplinarni projekat, koji u sebi donosi polet razumijevanja i učenja među generacijama i među vrstama“, navodi se u saopštenju.

Polazeći od podrobne analize elementa lokalno specifičnog narativa vezanog za uspostavljanje razgraničenja u zemlji, kao podjednako prostornog i kulturološkog crnogorskog fenomena – međe – autori ga, kako se dodaje, u svom rješenju prevode u konstelaciju nastanjenih, lebdećih, polikarbonatnih oblika.

„Uspostavljena prostorna struktura je personifikacija dihotomija: prošlog i budućeg, umjetnosti i nauke, društvenog i prirodnog – prostora susreta i sagledavanja mogućnosti daljeg, održivog, rezilijentnog modela rasta prirodnih organizama i otvaranja dijaloga sa čovjekom, te primjene naučenog u planiranju i izgradnji budućih životnih prostora“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da arhitektura tih pojedinačnih polikarbonatnih oblika, ali i cijele konstelacije ukazuje na medijatorsku ulogu arhitekture u svijetu budućnosti i jasno odgovara na pitanje Karla Ratija o razumijevanju arhitekture kao agenta i alata kojim uspostavljamo veze među različitim vrstama i svjetovima.

„Arhitektura postavke shvaćena kao granični prostor umjetnosti i nauke, na mikro nivou donosi uvid u razvoj mikro svijeta – stanovnika polikarbonatnih oblika – specifičnih bakterijskih kultura prikupljenih na lokalitetima u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Oni su naveli da istraživanje mikrobioloških procesa i njihovog potencijala za primjenu u arhitekturi i građenju jeste naučni osnov ovog rada, koji približava i čini prijemčivim za analizu posjetiocima i posmatračima ono što u svakodnevnom životu ostaje nevidljivo.

„”Živa laboratorija” uspostavljena na ovaj način nudi istraživanje i učenje iz mikroprocesa, otvarajući opcije za razmatranje potencijalnih analognih primjena ovih procesa u graditeljskim praksama budućnosti“, dodaje se u saopštenju.

Uz izuzetni narativni i estetički domet, rad, kako se pojašnjava, donosi i jednu specifičnu, i u arhitektonskom diskursu današnjice izgubljenu, a neophodnu komponentu poetike.

„Istražujući granice, njihovu dualnu prirodu nepomjerljivosti i nepostojanosti kroz različite dimenzije i razmjere, projekat otvara polje mogućih kreativnih interpretacija zemlje i, kako autori navode, „njenog glasa, nečujnog, a duboko prisutnog“ koji daje volumetriju prostoru za dijalog sa prirodom i za učenje od prirode“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da jedinstvom svih tih komponenti koje simultano egzistiraju u projektu, posjetilac dobija naučnu i emotivnu satisfakciju, u smislu identifikacije sa vrstama “koje nas (i dalje) uče”.

„U svim ostalim aspektima kvalitativnog evaluiranja rada, postignute su veoma visoke ocjene, koje u rezultatu u potpunosti preporučuju ovaj rad za realizaciju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS