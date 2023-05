Iz mora izvučeno tijelo ronioca

Podgorica, (MINA) – Tijelo ronioca A.S. (27) izvučeno je danas iz mora kod Velike plaže u Ulcinju, kazali su iz Uprave policije.

Nestanak A.S. prijavljen je oko 13 sati, prenosi Portal RTCG.

Za njim su danas tragali pripadnici Uprave pomorske sigurnosti, granične policije, ronioci i građani.

Na licu mjesta su policija i tužioci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS