Ivanović sjutra u zvaničnoj posjeti Finskoj

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović boraviće sjutra u zvaničnoj posjeti Finskoj, na poziv finske koleginice Eline Valtonen.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, posjeta je prilika da se razgovara o daljem snaženju bilateralnih odnosa.

„I o drugim pitanjima od značaja za dalje jačanje međudržavnih odnosa“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS