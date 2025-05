Ivanović: Pozdravljamo dogovor o prekidu vatre između Indije i Pakistana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora pozdravlja sporazum o trenutnom prekidu vatre između Indije i Pakistana, kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Indija i Pakistan postigli su, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, dogovor o prekidu vatre u sukobu koji je nastao nakon napada u indijskom Kašmiru u kojem je ubijeno 26 hinduističkih turista.

„Crna Gora pozdravlja sporazum o trenutnom prekidu vatre između Indije i Pakistana”, naveo je Ivanović u objavi na društvenoj mreži X.

On je kazao da cijeni državnički pristup obje vlade, kao i konstruktivnu ulogu međunarodnih partnera u postizanju tog važnog dogovora.

“Vjerujemo da je ovo značajan korak ka jačanju stabilnosti, podsticanju dijaloga i izgradnji trajnog mira u regionu“, poručio je Ivanović.

