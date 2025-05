Ivanović: Politika proširenja EU mora ostati vjerodostojna

Podgorica, (MINA) – Politika proširenja Evropske unije (EU) mora ostati vjerodostojna i ostvariva, rekao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, učestvovao na međunarodnoj konferenciji Yerevan Dialogue 2025, u okviru panela pod nazivom “Smart, Nimble, and Agile: Foreign Policy for a Fractured World Order”.

On je, u diskusiji sa sagovornicima iz Evrope i Azije, govorio o izazovima sa kojima se suočavaju male države u uslovima sve izraženije globalne neizvjesnosti, ističući značaj strateške prilagodljivosti, regionalne saradnje i konzistentne vanjske politike.

Govoreći o poziciji manjih zemalja u fragmentisanom međunarodnom poretku, Ivanović je naglasio da „geografija jeste sudbina“, ali da to ne podrazumijeva pasivnost niti ograničenost, već poziv na promišljen, odgovoran i strateški pristup.

„Za male države poput Crne Gore, geografski položaj i regionalne nestabilnosti u velikoj mjeri oblikuju razvojne puteve. Na primjer, novi plan rasta EU za Zapadni Balkan stavio je u prvi plan regionalnu saradnju i ekonomski napredak, nadilazeći politička mimoilaženja“, poručio je Ivanović.

On je, naglašavajući važnost evropske perspektive Zapadnog Balkana, ocijenio da politika proširenja mora ostati vjerodostojna i ostvariva.

„Ako Crna Gora, kao lider u procesu evropskih integracija, ne postane članica EU nakon svega što je postigla, to bi poslalo obeshrabrujuću poruku drugim kandidatima, ali i poljuljalo kredibilitet same EU“, poručio je Ivanović.

On je kazao da savremeni međunarodni poredak zahtijeva brzu prilagodljivost i razvoj institucionalne otpornosti.

„Živimo u vrlo promjenjivom svijetu i okolnostima, ali ključno je pronaći način da ostanemo stabilni i usmjereni – uz pametne, brze i strateški promišljene odgovore“, naveo je Ivanović.

