Ivanović: Nacrt zakona o oružju neusklađen sa Ustavom i direktivom EU

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o oružju i municiji izuzetno je loš, a njegove odredbe suprotne Ustavu, određenim zakonima i direktivi Evropske unije (EU), ocijenio je advokat Marko Ivanović, dok iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) poručuju da su Sekretarijat za zakonodavstvo i Evropska komisija (EK) mjerodavni za ocjenu usaglašenosti tog akta.

Iz MUP-a su na okruglom stolu o Nacrtu zakona o oružju i municiji poručili da će formirati radnu grupu, koja će sagledati sve komentare pristigle tokom javne rasprave o tom zakonu.

Ivanović je ocijenio da je Nacrt zakona o oružju i municiju izuzetno loš.

„Njegove odredbe su suprotne Ustavu, Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP), Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i slobodama, direktivi EU o nadzoru nabavke i posjedovanja oružja, Zakonu o divljači i lovstvu i Zakonu o upravnom postupku“, naveo je Ivanović.

Kako je kazao, ukoliko pojedine odredbe Nacrta na kraju budu dio zakonskog teksta, sigurno će biti predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti.

„Narednih dana ću, u ime klijenata koji su me ovlastili, obavijestiti evropske partnere Crne Gore o suštini ovakvog nakaradnog zakona“, dodao je Ivanović.

On je rekao da je, nažalost, povod za hitno donošenje novog zakona o oružju i municiji bila tragedija na Cetinju, druga u nepune dvije godine.

„Pa smo zato i dobili ovako loš tekst Nacrta zakona. Drugi razlog za donošenje ovako nakaradnog Nacrta zakona je što su predlagači očigledno dobili naređenje da se po svaku cijenu obračunaju sa vlasnicima legalnog oružja“, kazao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, pokušava se sakriti nesposobnost države, odnosno vlasti da se suoči sa stvarnim problemima i uzrocima koji su doveli do tragedije.

„Država, umjesto da riješi ključne probleme, poseže za neustavnim i nezakonitim mjerama, koje ne doprinose bezbjednosti građana. Umjesto ciljanog rješavanja stvarnih problema, predloženi zakon praktično onemogućava posjedovannje oružja građanima koji ga legalno drže, prvenstveno lovcima i sportskim strijelcima“, ocijenio je Ivanović.

On smatra da su posebno sporni nejasni kriterijumi za procjenu sklonosti ka konzumaciji alkohola, proširena ovlašćenja policije za ulazak u domove bez sudskog naloga, kao i ukidanje dvostepenosti u odlučivanju po zahtjevima građana.

Ivanović je kazao da bi usvajanje ovog zakona dovelo do ograničavanja prava vlasnika legalnog oružja i stvorilo pravni haos, jer bi policijski službenici dobijali prevelika diskreciona ovlašćenja, često bez adekvatne stručne podloge.

„Dodatnu zabrinutost izaziva mogućnost da policija, na osnovu subjektivnih operativnih podataka, ocjenjuje nečije porodične odnose, ponašanje ili sukobe sa okolinom i na osnovu toga odlučuje o oduzimanju oružja ili izdavanju dozvola“, rekao je Ivanović.

Takve odluke, kako je poručio, ne smiju se donositi bez konkretnih dokaza, poput pravosnažnih presuda, i to isključivo za ozbiljnije prekršaje sa elementima nasilja.

„Ukoliko se već procjenjuje nečija sposobnost za nošenje oružja, to bi trebalo da rade posebno obučeni policijski službenici, na osnovu saradnje sa ljekarima specijalistima, psholozima i psihijatrima, kako bi se osigurala tačnost procjene“, istakao je Ivanović.

On je upitao zašto se domovi zdravlja isključuju iz izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

„Najviše je sporna odredba gdje je lice dužno da omogući ulazak policajcu u sopstveni dom. Ne može bez naredbe suda niko nikome da uđe u stan, to je suprotno i ZKP-u“, rekao je Ivanović, dodajući da je još sporniji dio da učestalost kontrola zavisi od broja i kategorije oružja koje vlasnik oružja ima registrovano na svoje ime.

Ivanović je kazao da je sporan i osnovni uslov da je za proizvodnju oružja i municije potrebno da neko ima VII 1 nivo obrazovanja.

Sporno je, kako je dodao, i podizanje starosne granice za podnošenje zahtjeva za oružje.

„Ne znam koji je razlog, ali i to je neustavno, jer se punoljetstvo stiče sa 18 godina, a samim tim i sva prava i obaveze“, naveo je Ivanović.

Policijska akademija, kako je ocijenio, takođe nema kapaciteta za posao obučavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za građanska stanja i lične isprave u MUP-u, Dragan Dašić, kazao je da je veliko interesovanja građana, prije svega lovaca i strijelaca, za Nacrt zakona o oružju i municiji.

„Primedbe se, prije svega, odnose na centralizaciju postupka, građani smatraju da će to biti dug postupak i da će upravni sudovi da oduže sa rješavanjem tih zahtjeva“, rekao je Dašić.

On je naveo da su imali dosta komentara na podizanje starosne granice za podnošenje zahtjeva za oružje na 25 godina za opštu popoulaciju, odnosno na 21 za lovce i strijelce.

„Kada je riječ o odredbi koja se tiče zdravstvene kontrole, odnosno komisije koju će da obrazuje Ministarstvo zdravlja, ljudi smatraju da nije realno da se takva odredba sprovede“, kazao je Dašić novinarima.

On je naveo da nakon javne rasprave, koja se završava 24. februara, MUP ima rok od 15 dana da sačini izvještaj sa javne rasprave.

„Oformićemo užu radnu grupu koja će da sagleda sve komentare i onda ćemo vjerovatno da korigujemo Nacrt zakona. Dalja procedura odnosi se na provjeru da li je zakon usaglašen sa Ustavom, kroz Sekretarijat za zakonodavstvo“, rekao je Dašić.

Na kraju će, kako je naveo, zakon biti poslat na mišljenje EK, koja će procijeniti da li je usaglašen sa evropskom direktivom koja je ključna za ovu oblast.

Na pitanje koji je glavni argument za podizanje starosne granice, Dašić je odgovorio da ima više argumenata.

„Vidjeli ste koji je broj oružnih listova koji se duže na osobe koje imaju do 21 godinu, vidjeli ste i statistiku do 25 godina. Tako da će se, nakon rasprave, izanalizirati svi dostavljeni komentari“, dodao je Dašić.

On je poručio da je Sekretarijat za zakonodavstvo jedini mjerodavan da ustanovi da li je Nacrt zakona o oružju i municiji u skladu sa Ustavom i ostalim propisima Crne Gore.

„A što se tiče usaglašenosti zakona sa direktivom EU, to će najbolje da nam pokaže EK“, rekao je Dašić.

On je, na početku javne rasprave pojasnio da se ukida dvostepenost i da o zahtjevu za oružje odlučuje MUP rješenjem u roku od 60 dana od predaje zahtjeva.

Na to rješenje se, kako je kazao, može pokrenuti upravni spor.

Dašić je rekao da je jedna od glavnih novina podizanje starosne granice za podnošenje zahtjeva za oružje za opštu populaciju sa 18 na 25 godina, osim za policijske službenike, profesionalna vojna lica, zaštitare i druge osobe koje su prema posebnim propisima ovlašćene za držanje i nošenje oružja, kao i za lovce i strijelce na 21.

On je kazao da je smanjen period važenje odobrenja za nabavku oružja i da će to odobrenje važiti šest mjeseci, bez mogućnosti produženja za još šest mjeseci što je bilo propisano važećim aktom.

Dašić je rekao da je smanjen period važenja oružnih listova sa deset na pet godina.

Kako je naveo, Nacrtom zakona definisano je da Ministarstvo zdravlja obrazuje komisiju koja će jedina biti zadužena za izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje, odnosno držanje i nošenje oružja

Propisana je, kako je dodao Dašić, i obaveza postojanja opravdanog razloga za nabavku oružja, kao i ograničenje da oružje može imati samo crnogorski državljanin i stranac sa stalnim boravkom.

Prema njegovim riječima, novina je da se građani mogu osposobljavati za pravilnu upotrebu oružja samo na Policijskoj akademiji.

Dašić je kazao da se ovim zakonom ne tretira nelegalno oružje, već se ono tretira kroz Krivični zakon.

On je rekao da u Crnoj Gori ima oko 55 hiljada važećih oružnih listova – oko 30 hiljada za nošenje i držanje oružja i 25 hiljada samo za držanje.

Dašić je naveo da su zabrinjavajući podaci o isteklim oružnim listovima, kojih je u Crnoj Gori oko 46 hiljada.

Kako je kazao, 2015. odobreno je oko 20 hiljada oružnih listova, 2020. godine 3,8 hiljada, a prošle 2,2 hiljade.

„Jasno je da postoji trend pada u odobravanju oružnih listova“, rekao je Dašić.

On je kazao da 134 osobe, koje imaju od 18 do 21 godinu, imaju oružni list.

Kako je rekao, oružni list ima i 706 osoba, koje imaju od 18 do 25 godina.

„Što se tiče stranaca, 55 stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori ima odobreni oružni list. 21.604 građana ima po jedan oružni list na svoje ime, 32 osobe po deset, a šest po 17 oružnih listova“, naveo je Dašić.

Predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković ocijenio je da nema nikakvih problema da važećim zakonom.

Lovci se, kako je rekao, ne bave nečim što je nedozvoljeno.

„Mi nijesmo naprijatelji države, nemojte da idete na nas, da nas tjerate da idemo na ulicu, prevršilo je svaku mjeru“, kazao je Marković.

On je rekao da je neprihvatljivo podizanje starosne granice za podnošenje zahtjeva za oružje.

„Ko je tražio od nas ove izmjene? Niko“, naveo je Marković.

Penzionisani službenik sektora bezbjednosti, Radomir Jovetić, poručio je da bi trebalo pojačati kontrolu trgovine nelegalnim oružjem, a naročito eksplozivnim napravama.

On je kazao da treba voditi računa i o oružnim listovima čiji su nosioci preminule osobe.

„Svjedoci smo da tokom ostavinskog postupka ni sudija ni notar ne moraju da znaju da li je neko imao oružje. Ima slučajeva da nasljednici to ne prijave“, dodao je Jovetić.

On smatra da treba omogućiti i legalizaciju oružja.

Pravnica i dugogodišnji strijelac Nikolina Radunović rekla je da je Nacrt zakona o oružju i municiji u suprotnosti sa Ustavom, Krivičnim zakonikom, ali i Zakonom o sportu.

Treći okrugli sto, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o oružju i municiji, biće održan 21. februara u Beranama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS