Ivanović: Jačati diplomatsku mrežu Crne Gore

Po0dgorica, (MINA) – Crna Gora treba da jača diplomatsku mrežu, koja je instrument za aktivnije prisustvo na međunarodnoj sceni, efikasno zastupanje nacionalnih interesa i jačanje političkih i ekonomskih veza, poručio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Ivanović je, na otvaranju drugog dana 18. Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ u Kolašinu, rekao da savremena diplomatija zahtijeva ne samo znanje i profesionalizam, već i sposobnost da se odgovori na kompleksne globalne izazove.

„U takvom kontekstu, snaga diplomatije leži u njenoj sposobnosti da gradi mostove, čuva povjerenje i promoviše odgovorne politike. Crna Gora ostaje snažno opredijeljena ka članstvu u Evropskoj uniji, što je ne samo naš spoljnopolitički cilj, već i izraz naše vrijednosne orijentacije i dugoročnog strateškog interesa“, poručio je Ivanović.

On je naglasio da je važna saradnja među državama Zapadnog Balkana, ocjenjujući da je regionalno povezivanje jedan od ključnih preduslova za stabilnost, razvoj i zajednički evropski put.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je potrebno jačanje diplomatske mreže Crne Gore, kao instrumenta za aktivnije prisustvo na međunarodnoj sceni, efikasno zastupanje nacionalnih interesa i jačanje političkih i ekonomskih veza sa partnerima širom svijeta.

On je zahvalio organizatorima Ljetnje škole za mlade diplomate, kao i međunarodnim partnerima koji podržavaju školu.

Kako je naglasio Ivanović, takvi programi su posebno važni za izgradnju održive, stručne i globalno umrežene diplomatske zajednice.

„Ljetnja škola za mlade diplomate, koja se već skoro dvije decenije organizuje pod okriljem Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, afirmisala se kao respektabilna regionalna platforma za obuku mladih kadrova u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ivanović ohrabrio učesnike da iskoriste tu priliku ne samo za sticanje znanja, već i za međusobno povezivanje, jer, kako je istakao, diplomatski poziv se gradi i kroz povjerenje i kontakte koji se stvaraju u neformalnim okolnostima.

“Upoznajte jedni druge, gradite odnose, jer upravo ti kontakti mogu postati oslonac vaše buduće saradnje. Budite autentični predstavnici svojih zemalja, ne samo kroz informacije koje prenosite, već kroz način na koji komunicirate, slušate i djelujete’’, poručio je Ivanović.

