Ivanović: Izvještaji o nasilju u Siriji duboko uznemirujući

Podgorica, (MINA) – Izvještaji o nasilju u Siriji duboko su uznemirujući, kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović i poručio da odgovorni za ta djela ne smiju ostati nekažnjeni.

Sirijska opservatorija za ljudska prava saopštila je da je 745 civila manjine alavita ubijeno od četvrtka u sukobima sirijskih snaga bezbjednosti i grupa lojalnih svrgnutom predsjedniku Bašaru al Asadu, koji je napustio zemlju.

Ivanović je na mreži X naveo da je bilo kakav napad na civile, posebno ako je utemeljen na vjerskoj pripadnosti ili drugim identitetskim obilježjima, apsolutno neprihvatljiv.

„Ova djela moraju biti nezavisno istražena, a odgovorni ne smiju ostati nekažnjeni. Sve razlike treba rješavati mirno i inkluzivno, u interesu svih građana Sirije”, istakao je Ivanović.

