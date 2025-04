Ivanović i Pašinjan: Crna Gora podržava evropski put Jermenije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava reformske procese i evropski put Jermenije, poručeno je na sastanku potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa predsjednikom jermenske Vlade Nikolom Pašinjanom.

Kako je saopšteno iz crnogorske Vlade, Ivanović i Pašinjan su razgovarali o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima, s posebnim naglaskom na reformske procese i evropsku perspektivu Jermenije.

Ivanović je upoznao Pašinjana sa ključnim koracima koje Crna Gora preduzima u procesu evropskih integracija.

On je naglasio da će naredni period donijeti značajne prekretnice, uključujući i održavanje Međuvladine konferencije sa Evropskom unijom (EU), na kojoj se očekuje potvrda novih uspjeha Crne Gore.

Pašinjan je ocijenio da Crna Gora ide u dobrom pravcu i da će njeno članstvo u EU predstavljati stabilizujući faktor za cijeli region.

On je istakao da je Jermenija posvećena evropskom putu i reformskim potrebama.

Ivanović je, kako je saopšteno, pohvalio jermenske napore i preduzete korake na evropskom putu i izrazio spremnost Crne Gore da podijeli svoja pregovaračka znanja i ekspertize.

“Sagovornici su se saglasili da će posjeta Ivanovića Jermeniji dodatno produbiti partnerstvo i otvoriti nova područja za zajedničko djelovanje”, navodi se u saopštenju.

