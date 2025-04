Ivanović: Crna Gora želi da bude domaćin samita Evropske političke zajednice

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da bude domaćin samita Evropske političke zajednice naredne godine, kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović tokom sastanka sa generalnim sekretarom Savjeta Evrope (SE) Alanom Berseom u Podgorici.

Ivanović je rekao da bi takav događaj predstavljao značajnu priliku za Crnu Goru da dodatno afirmiše svoju ulogu u evropskim procesima i da doprinese diskusijama o budućnosti kontinenta.

On je zahvalio Berseu na kontinuiranoj podršci, naglašavajući posvećenost Crne Gore evropskom putu i cilju da postane 28. članica Evropske unije (EU) do 2028. godine.

„U tom kontekstu, istaknuta je uloga rada Programske kancelarije SE u Podgorici, koja pruža pomoć u izradi i implementaciji legislativnih reformi“, saopšteno je iz kabineta Ivanovića.

Navodi se da je na sastanku naglašena važnost preporuka Venecijanske komisije, čiji su savjeti dragocjeni za jačanje vladavine prava, kao i za ispunjavanje privremenih mjerila u pregovorima sa EU.

Berse je pohvalio dosadašnje napore Crne Gore, ističući da je stabilnost Evrope neraskidivo povezana sa stabilnošću njenih pojedinačnih država, te da je uloga EU i SE ključna u očuvanju demokratskog poretka i jačanju međudržavne saradnje.

Ivanović i Berse su, kako je saopšteno, razgovarali o pitanjima od značaja za region Zapadnog Balkana, ali i vezano za situaciju na Bliskom Istoku i Južnom Kavkazu.

Berse je naglasio da će SE nastaviti da podržava mirne i diplomatske inicijative koje vode ka trajnoj stabilnosti, uz napomenu da EU i Savjet u ovom domenu sarađuju i da će zajedničkim naporima raditi na očuvanju demokratskih procesa u regionu i Evropi u cjelini.

Iz kabineta Ivanovića su kazali da posjeta Bersea Crnoj Gori, prva na ovom nivou od obnove nezavisnosti 2006. godine, predstavlja važan doprinos prepoznatljivosti Crne Gore u Savjetu Evrope.

Kako su naveli, sastanak je bio prilika za razmjenu mišljenja o ključnim temama koje oblikuju evropsku budućnost Crne Gore, sa posebnim fokusom na predstojeće crnogorsko predsjedavanje Komitetom ministara SE, koje će biti održano od novembra 2026. do maja 2027. godine.

„Ovaj sastanak potvrđuje posvećenost Crne Gore jačanju svoje uloge u Savjetu Evrope, te pruža dodatnu potvrdu njenog opredjeljenja za jačanje stabilnosti, demokratije i evropskih vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

