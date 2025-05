Ivanović: Crna Gora posvećena zatvaranju poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena zatvaranju poglavlja 23 i 24 i Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) vidi kao pouzdanog i vrijednog partnera u tom procesu, poručio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović se na marginama ministarske konferencije „Radne migracije: Podrška ekonomskom rastu na Zapadnom Balkanu“ sastao sa regionalnim direktorom IOM-a za Jugoistočnu Evropu, Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Arturom Erkenom i generalnim sekretarom Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Amerom Kapetanovićem.

„Sastanak sa Erkenom bio je posvećen značaju nastavka strateške saradnje između Vlade i IOM-a, posebno u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU)“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je tokom razgovora naglašena važnost migracione politike i politike viza u širem okviru pregovora, naročito u okviru poglavlja 23 i 24.

Ivanović je zahvalio na kontinuiranoj tehničkoj i stručnoj podršci koju IOM pruža, istakavši značaj migracija u okviru pregovaračkog procesa sa EU.

„Naglasio je da je Crna Gora posvećena zatvaranju poglavlja 23 i 24 i da IOM vidi kao pouzdanog i vrijednog partnera u tom procesu“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da migracije više nijesu samo izazov, već i razvojna šansa, kao i da strateški pristup mora uključivati i ljudska prava i ekonomski razvoj.

Erken je, kako je saopšteno, pohvalio napredak Crne Gore na evropskom putu i istakao da bi njen ulazak u EU u narednim godinama predstavljao istorijski trenutak za zemlju.

„On je potvrdio snažnu posvećenost IOM-a pružanju podrške Crnoj Gori na putu ka članstvu u EU, posebno u oblastima koje se odnose na poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Erken pozdravio napore Crne Gore u unapređenju integrisanog upravljanja granicama i naglasio značaj politike viza i radne migracije kao ključnih faktora za dugoročnu ekonomsku otpornost.

„Sastanak je zaključen zajedničkom vizijom nastavka saradnje, usklađujući nacionalne prioritete sa tehničkom ekspertizom IOM-a, kako bi radna migracija postala pokretač inkluzivnog rasta, socijalne stabilnosti i napretka ka članstvu u EU“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je Ivanović, u razgovoru sa generalnim sekretarom RCC-a Amerom Kapetanovićem, naglasio važnost RCC-a kao operativnog mehanizma Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji osnažuje regionalnu saradnju i doprinosi integraciji zemalja regiona u EU.

On je, kako su naveli, pozdravio dolazak Kapetanovića u Crnu Goru, kao i njegov nedavni izbor na poziciju generalnog sekretara, uz očekivanje da će njegov mandat dodatno unaprijediti efikasnost i ambiciju RCC-a.

U saopštenju se navodi da je Kapetanović pohvalio Crnu Goru kao lidera evropskih integracija, ističući da je njen status „frontrunner-a“ rezultat dosljedne i odgovorne politike, koja ne isključuje regionalnu saradnju, već je dodatno osnažuje.

„Drago mi je da sam osjetio jasnu poruku da ulazak u EU za Crnu Goru ne znači i izlazak iz regiona. Naprotiv“, naglasio je Kapetanović.

Ivanović je istakao da Crna Gora posmatra regionalnu saradnju kao važan stub svoje evropske integracije.

„Kapetanović je posebno izdvojio ulogu Crne Gore u institucionalnom osnaživanju RCC-a, ističući da je prvi put u istoriji te organizacije Bord RCC-a uspostavljen upravo u Crnoj Gori, kao i da je prvi put jedna od menadžerskih pozicija u RCC-u povjerena crnogorskoj državljanki“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Kapetanović potvrdio spremnost RCC-a da nastavi da pruža podršku svim inicijativama Crne Gore.

On je naglasio da su vrata RCC-a otvorena za svaku novu ideju koja doprinosi regionalnoj integraciji.

Tokom razgovora, kako su kazali iz Vlade, bilo je riječi o nizu strateških regionalnih inicijativa koje se realizuju pod okriljem RCC-a.

„Ivanović je potvrdio posvećenost Crne Gore implementaciji Zajedničkog regionalnog tržišta, gdje je već ratifikovano pet regionalnih sporazuma o mobilnosti, kao i spremnost da doprinese razvoju novih regionalnih mehanizama“, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da su RCC i IOM ključni međunarodni partneri Crne Gore u procesu evropske integracije, kao i da institucionalna, tehnička i politička podrška tih organizacija predstavlja dodatnu vrijednost u ostvarivanju ciljeva stabilnosti, rasta i povezivanja regiona.

