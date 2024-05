Ivanović: Crna Gora kredibilna saveznica, posvećena ciljevima Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena i kredibilna saveznica u NATO-u i nastaviće da doprinosi jačanju kolektivne bezbjednosti, rekao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović, dodajući da je država posvećena stabilnosti Zapadnog Balkana.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je učestvovao na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Pragu.

“Crna Gora, kao posvećena i kredibilna saveznica, nastaviće da doprinosi postizanju konsenzusa po brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, kao i jačanju kolektivne bezbjednosti”, rekao je Ivanović.

On je ukazao na važnu ulogu i posvećenost Crne Gore stabilnosti i sigurnosti u regionu Zapadnog Balkana, koji je, kako je naveo, visoko na listi NATO prioriteta.

Ivanović je istakao da će Crna Gora nastaviti da podržava Ukrajinu u borbi za odbranu suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, kao i u ostvarenju njenih evropskih i evroatlantskih aspiracija.

On je ponovio da je Crna Gora, u skladu sa obavezama koje proističu iz NATO članstva, postigla cilj od dva odsto BDP izdvajanja za sektor odbrane.

Ivanović je ukazao i na važnost julskog Samita NATO-a, navodeći da on predstavlja odličnu priliku

za obilježavanje važnog jubileja, ali i sagledavanje ostvarenih rezultata u ključnom trenutku za evropsku i evroatlantsku bezbjednost i stabilnost.

“NATO u kontinuitetu potvrđuje svoju relevantnost i sposobnost da se prilagodi i odgovori na rastuće izazove”, rekao je Ivanović, pozdravljajući sveobuhvatno sagledavanje bezbjednosnih prilika na nivou Alijanse, s akcentom na izazove i prijetnje iz svih strateških pravaca.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, sastanak šefova diplomatija država članica Alijanse bio je prilika da se razmotre dalji koraci i

prioriteti u susret predstojećem samitu u Vašingtonu, kada će se obilježiti i 75. godišnjica

Alijanse.

“Tokom susreta je razmotreno više tema od značaja, sa fokusom na nastavak pružanja podrške Ukrajini, pitanje odvraćanja i odbrane sa važnom komponentom podjele tereta, a predmet diskusije bila je i potreba snaženja partnerstava koje NATO razvija sa međunarodnim organizacijama i državama širom svijeta”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ivanović je, na marginama sastanka, razgovarao sa zvaničnicima NATO-a i šefovima diplomatija Rumunije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Češke, Poljske, Nizozemske, Slovačke, Mađarske, Norveške i Albanije.

Ivanović je, kako je saopšteno, tom prilikom istakao da je Crna Gora svjesna kompleksnosti aktuelnog bezbjednosnog trenutka i višeslojnih izazova sa kojima se suočava evroatlantsko područje, kao i da država nastoji da konstruktivno doprinosi zaštiti zajedničkih vrijednosti i principa.

