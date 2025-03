Ivanović: Blokiranje humanitarne pomoći izuzetno zabrinjavajuće

Podgorica, (MINA) – Blokiranje humanitarne pomoći i usluga koje zadovoljavaju osnovne potrebe ljudi u Gazi izuzetno je zabrinjavajuće, kazao je potredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

On je poručio da pregovori moraju brzo dovesti do rezultata, da svi taoci moraju biti oslobođeni i da patnja i nasilje moraju prestati.

“Blokiranje humanitarne pomoći i usluga koje zadovoljavaju osnovne potrebe u Gazi izuzetno je zabrinjavajuće”, naveo je Ivanović u objavi na mreži X povodom situacije u Gazi.

Izrael je 2. marta blokirao ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, nakon neslaganja sa Hamasom oko uslova nastavka primirja.

