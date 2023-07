Ispunjenje Agende 2030 uspješno jedino ako uključuje sve aktere

Podgorica, (MINA) – Prioritizacija u procesu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja nije jednostavan zadatak, a ispunjenje Agende 2030 može biti uspješno jedino ukoliko taj proces uključuje sve aktere.

To je poručeno na nacionalnim konsultacijama o prioritetima Crne Gore za ubrzanje Agende 2030, koje su održane danas.

Cilj konsultacija je identifikacija inputa za listu nacionalnih obaveza koje će država predstaviti na predstojećem samitu o ciljevima održivog razvoja, u sjedištu Ujedinjenih nacija (UN), u septembru ove godine.

Iz Vladine Kancelarije za održivi razvoj saopšteno je da su obrazovanje za 21. vijek, veće učešće mladih i žena u društvenim procesima i osnaživanje institucija za ljudska prava, neki od glavnih zaključaka koji su proizašli iz nacionalnih konsultacija.

„Kao i podizanje svijesti o ljudskim pravima, nejednakosti i diskriminaciji, snažniji fokus na proizvodnju i veće korišćenje podataka uz jasno postavljene ciljne vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je dijalog, koji su organizovali Kancelarija za održivi razvoj i Tim UN u zemlji, okupio različite nacionalne aktere kako bi zajednički razmotrili moguće nacionalne obaveze koje će biti predstavljene na Generalnoj skupštini UN-a, kao opredjeljenje Crne Gore za ubrzanje ostvarivanja Agende 2030.

Savjetnik predsjednika, Mladen Grgić, kazao je da prioritizacija u procesu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja nije jednostavan zadatak.

„To je prilično složen i inkluzivan proces i zato je veoma važno da imamo širok dijalog, kao što je naš danas, koji će omogućiti široko učešće u trasiranju puta naše zemlje u drugoj polovini ostvarivanja Agende 2030“, rekao je Grgić.

On je dodao da je Ustav Crne Gore odlična osnova, ali i vizija za definisanje nacionalnih obaveza za budućnost.

Vršilac dužnosti rezidenentnog koordinatora UN-a i predstavnik UNICEF u Crnoj Gori, Huan Santander, podsjetio je da se na polovini puta ostvarivanja Agende 2030 svijet nalazi na stopi od svega 12 odsto punog ispunjenja ciljeva održivog razvoja.

Prema njegovim riječima, predstojeći samit o ciljevima održivog razvoja prilika je za ubrzanje implementacija tog globalnog kolektivnog plana kroz obnovljene obaveze zemalja.

„Ispunjenje Agende 2030 može biti uspješno jedino ukoliko taj proces uključuje sve aktere“, poručio je Santander.

Savjetnik predsjednika Vlade, Andrej Bracanović, istakao je da su ispunjeni preduslovi za dostizanje ciljeva održivog razvoja kroz pozicioniranje institucionalnog okvira u Generalnom Sekretarijatu Vlade.

On je naglasio važnost finansiranja održivog razvoja.

„Fond za ubrzani razvoj Crne Gore biće snažna podrška ispunjavanju obaveza Crne Gore u implementaciji ciljeva održivog razvoja“, rekao je Bracanović.

On je istakao da je, u veoma kratkom periodu, od osnivanja Fond generisao značajna sredstva, koja će do kraja godine iznositi šest miliona EUR.

Dijalog učesnika je, kako je saopšteno, inspirisan nalazima Studije o nacionalnim prioritetima uoči nastupa Crne Gore na predstojećem Samitu o ciljevima održivog razvoja u septembru ove godine.

Navodi se da istraživanje koje su sproveli konsultanti Programa UN-a za razvoj, Olivera Komar i Džerald Berger, analizira moguće intervencije zemlje u specifičnim oblastima, kao što su zelena tranzicija i klimatska akcija, kvalitetno obrazovanje, pravda za sve, rodna ravnopravnost, neizostavljanje nikoga i učešće mladih.

Komar, koautorka studije i profesorica na Fakultetu političkih nauka, rekla je da studija u osnovi prikazuje gdje se zemlja nalazi sada i gdje može biti u dogledno vrijeme, nudeći konkretne moguće ciljeve kojima se država može posvetiti.

„Kada se razmatraju obaveze, veoma je važno biti realan, ali dodala bih i donekle ambiciozan“, kazala je Komar.

Navodi se da su tokom fokusiranog grupnog rada učesnici razmatrali strateške prioritete u kontekstu vizije zemlje do 2030.

„Zaključci koji su proizašli iz dijaloga poslužiće kao ključni inputi za nacionalnu izjavu u okviru nastupa Crne Gore na samitu o ciljevima održivog razvoja, tokom Generalne skupštine UN-a u septembru ove godine“, kaže se u saopštenju.

Događaj je organizovan pod platformom “Dijalog za razvoj” Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, koja je uspostavljena kroz projekat Nacionalni plan adaptacije, finansiran od Zelenog klimatskog fonda.

