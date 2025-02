Ispravljanje dugogodišnje nepravde prema porodicama žrtava ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti predstavlja ključan korak u pravcu ispravljanja dugogodišnje nepravde prema porodicama žrtava ratnih zločina, ocijenili su iz nevladine organizacije (NVO) Građanska alijansa.

Iz te NVO pozdravili su usvajanje izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštit.

Oni su kazali da je usvojenim zakonom konačno omogućeno pravno priznavanje stradanja civilnih žrtava rata i njihovim porodicama ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

“Ova zakonodavna inicijativa predstavlja ključan korak u pravcu ispravljanja dugogodišnje nepravde prema porodicama žrtava ratnih zločina, kao i konačnoj posvećenosti Crne Gore procesu suočavanja s prošlošću”, kaže se u saopštenju.

Iz Građanske alijanse su apelovali na nadležne institucije da osiguraju dosljednu implementaciju zakona, kako bi se osigurala pravična reparacija i zaštita prava porodica civilnih žrtava rata.

