Ispraviti nepravdu prema porodicama žrtava zločina u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – Porodice žrtava zločina u Štrpcima ponovo su diskriminisane, saopštili su iz Bošnjačke strane (BS) i najavili da će pokrenutu proceduru kako bi i oni dobili status civilnih žrtava rata.

Kako su kazali iz BS-a, posljednje izmjene i dopune Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koje je usvojila Skupština, a koje ne obuhvataju obeštećenje porodica žrtava ratnog zločina u Štrpcima, ali i zločina u Bukovici i Kaluđerskom Lazu, diskriminatorne su.

“Klub poslanika BS će pokrenuti komunikaciju sa udruženjem porodica žrtava i Ministarstvom rada i socijalnog staranja i naći najbolji model, kako bi se ispravila nepravda prema ovim porodicama”, navodi se u saopštenju partije.

Iz BS-a su ocijenili da se odlukom 41 poslanika Skupštine štrbačke žrtve stavljaju u diskriminatoran položaj.

“Svi ljudi i sve žrtve ratnih zločina nose tešku bol, bez obzira na vjeru i naciju”, istakli su iz BS-a.

Oni su ukazali da Rezolucija o zločinu u Štrpcima, koju su inicirale porodice žrtava, čeka da dođe na red za skupštinsku raspravu već godinu.

Iz BS-a su podsjetili da se u predlogu te Rezolucije navodi da „Skupština poziva Vladu da nađe pravni mehanizam za dodjeljivanje statusa civilnih žrtava rata porodicama otetih, kao izraz solidarnosti i moralne podrške“.

“BS će kroz svoje djelovanje inicirati da se što je prije moguće ispravi nepravda prema porodicama ratnog zločinca u Štrpcima”, zaključuje se u saopštenju.

