Irska primjer kako iskoristiti članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Irska je dobar primjer kako treba iskoristiti status države članice Evropske unije (EU) za stvaranje bolje budućnosti za građane, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović u razgovoru sa irskim ambasadorom Ronanom Garganom.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, rekla da je zadovoljna zbog posjete Gargana Crnoj Gori, posebno imajući u vidu nerezidentni karakter zastupanja.

Ona je pozdravila njegov angažman usmjeren ka razvoju crnogorsko-irskih odnosa.

Đurović je istakla da Crna Gora ima prijateljske bilateralne odnose sa Irskom i da baštini osjećaj bliskosti u pogledu sličnosti u geografskoj veličini između dvije države, i kroz njegovanje zajedničkih vrijednosti i demokratskog bića.

Ona je rekla da očekuje jačanje parlamentarne saradnje između dvije države kroz organizovanje posjeta skupštinskih delegacija.

„Crna Gora je spremna da radi na daljem snaženju bilateralne saradnje sa Irskom“, kazala je Đurović i naglasila da na tom planu postoji značajan, ali još nedovoljno iskorišćen potencijal, koji se posebno može ogledati kroz saradnju u procesu evropskih integracija.

Ona je čestitala Irskoj važan jubilej koji obilježava ove godine, a to je 50 godina članstva u EU.

„Irska za nas predstavlja dobar primjer kako treba iskoristiti status države članice EU za stvaranje bolje budućnosti za svoje građane“, istakla je Đurović.

Ona je, govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, upoznala Gagana sa procesom izbora kandidata za sudije Ustavnog suda, navodeći da očekuje da će sva četiri predložena kandidata dobiti potrebnu podršku na sjednici Skupštine.

Ona je ukazala na potrebu izbora vrhovnog državnog tužioca i imenovanje preostalih članova Sudskog savjeta u najskorijem roku.

Gargan je istakao da je Irska veliki podržavalac politike proširenja i što bržeg pristupanja Crne Gore Uniji.

„Osvrnuvši se na pitanje izbora sudija Ustavnog suda, ambasador je istakao da je napravljen veliki pomak u tom procesu”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da se nada da će na sjednici Skupštine svi predloženi kandidati dobiti potreban broj glasova poslanika i da će se na taj način odblokirati ta važna institucija.

Gargan je, govoreći o bilateralnim odnosima, rekao da je potrebno staviti akcenat na podsticanje parlamentarne saradnje, koja otvara mogućnost daljeg razvoja sveukupnih relacija između dvije države.

On je podsjetio da je najznačajniji investitor iz Irske u Crnoj Gori irska državna kompanija Aer Rianta, koja je 2018. godine dobila ugovor za poslovanje „duty free“ prodavnica na dva crnogorska aerodroma.

Gargan je dodao da je irska kompanija zainteresovana za produženje ugovora na još četiri godine.

