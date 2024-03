Inteziviraće rad na predmetima povodom napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Državno tužilaštvo intenziviraće rad u predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija, poručeno je na sastanku vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića sa predstavnika Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Marković se danas, u Vrhovnom državnom tužilaštvu, sastao sa predsjednikom i potpredsjednicom SMCG, Radomirom Kračkovićem i Marijanom Camović Veličković.

Kako je saopšteno iz SMCG, na sastanku je dogovoreno da će Državno tužilaštvo imenovati kontakt osobu za komunikaciju sa Sindikatom medija u cilju pružanja potrebnih informacija o predmetima koji se odnose na napade na novinare.

Navodi se da je Marković upoznao sagovornike da su od svih državnih tužilaca zatraženi izvještaji o postupanju u predmetima koji su formirani povodom napada na novinare i imovinu medija.

“Kao i informacije o primjeni preporuka Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su se, kako se dodaje, saglasili da će obostrano dati puni doprinos za unapređenje saradnje u narednom periodu.

