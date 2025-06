Podgorica, (MINA) – Institucije u Crnoj Gori sve više tolerišu govor mržnje, kazali su iz Akcije za ljudska prava (HRA) dodajući da je neophodno da institucije, posebno državno tužilaštvo, preuzmu odgovornost i djeluju proaktivno u suzbijanju te pojave.

Iz HRA su, povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje, naveli da je govor mržnje je oblik diskriminacije i kažnjivo djelo, a da istorija nas uči da su tom pojavom počinjali ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid.

“Normalizacija govora mržnje u javnom prostoru Crne Gore ozbiljno prijeti vladavini prava i društvenoj koheziji, ima potencijal da destabilizuje društvo i ometa učlanjenje u Evropsku uniju”, kazali su iz HRA.

Oni su podsjetili da je, prema Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, govor mržnje rasprostranjen u svim segmentima crnogorskog društva, od interneta i medija do obrazovnog sistema.

“Političke neistomišljenice, etničke i vjerske manjine i LGBTQ osobe, posebno su ugrožene. Komitet je ove godine posebno upozorio na porast negiranja ratnih zločina, koje podstiču političari, kao i na nedovoljnu reakciju nadležnih institucija”, istakli su iz HRA.

Prema njihovim riječima, institucije u Crnoj Gori, umjesto da štite demokratiju i ljudska prava, sve više tolerišu govor mržnje.

“Godinu nakon ratnohuškačke izjave Marka Kovačevića, Administrativni odbor Skupštine i dalje ignoriše zahtjev državnog tužilaštva za skidanje njegovog imuniteta, dok tužilaštvo na to ne reaguje”, podsjetili su iz HRA.

Oni su ukazali i na to da je Evropska komisija u posljednjem izveštaju ukazala na ozbiljne probleme anti-LGBTIQ govora mržnje i političke retorike.

“Na čelu Skupštinskog odbora za ljudska prava je Jovan Vušurović, poznat po homofobnim izjavama, što dodatno potkopava kredibilitet institucija”, naglasili su iz HRA.

Oni su ukazali i na to da vjerski lideri sve češće podstiču govor mržnje, umjesto da promovišu poruke mira i tolerancije.

“Izjave mitropolita Srpske pravoslavne crkve Metodija i Joanikija o ratnim zločincima ostaju bez adekvatne institucionalne reakcije, čime se dodatno normalizuje govor mržnje”, kazali su iz HRA.

Kako su istakli, ni Ministarstvo prosvjete još nije reagovalo na veličanje četničkog komandanta poznatog po etničkom čišćenju Muslimana na sjeveru Crne Gore.

“Odgovorna vlast bi sve ove pojave morala prepoznati kao ozbiljne prijetnje miru, društvenoj stabilnosti i vladavini prava”, zaključili su iz HRA.

