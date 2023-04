Injac: Rezultati rada nove vlasti biće brzo vidljivi

Podgorica, (MINA) – Rezultati rada nove podgoričke vlasti biće brzo vidljivi, poručila je novoizabrana gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, dodajući da se nada da će to biti stabilna koaliciona vlast u narednih nekoliko godina.

Injac je novinarima, nakon sjednice Skupštine Glavnog grada, kazala da će javnost sa detaljima rada nove vlasti biti upoznata u narednim danima.

„Nadam se da će ovo biti stabilna koaliciona vlast u narednih nekoliko godina“, rekla je Injac.

Ona je kazala da su se stekli uslovi da se krene sa određenim reformama.

„Očekujemo dinamičan rad, biće zahtjevno, ali uvjerena sam da će rezultati biti brzo vidljivi“, navela je Injac.

Upitana o raspodjeli funkcija unutar Glavnog grada, Injac je kazala da se o tome može razgovarati u narednim danima.

Ona je rekla da očekuje da će politička participacija žena na odgovornim pozicijama u Glavnom gradu podstaći veći broj mladih žena u politici.

Novoizabrana predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović kazala je da će transparentno obavijestiti javnost o svemu što je zatečeno u Glavnom gradu.

„Sigurno će se prvo uraditi interna revizija, svesti bilans i napraviti uvid u budžet, tendere, konkurse“, rekla je Borovinić Bojović.

Kako je navela, osim što će Opština i Skupština funkcionisati kao jedinstveni sistem, građani će imati mogućnost da predlažu i da budu saslušani.

„Jedan od naših fokusa biće socijalni fond, briga o najranjivijim kategorijama društva. Čeka nas veliki rad, ali mi smo tu zbog građana, a ne građani zbog nas“, poručila je Borovinić Bojović.

