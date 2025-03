Iniciraće skupštinsko saslušanje zbog negativnog prirodnog priraštaja

Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će inicirati skupštinsko saslušanje povodom negativnog prirodnog priraštaja u dvije trećine opština u Crnoj Gori.

Mugoša je podsjetio da je, prema podacima Uprave za statistuku (Monstat), prošle godine u dvije trećine opština u Crnoj Gori zabilježen negativan prirodni priraštaj.

“Godinama insistiram na neophodnosti izrade strategije demografskog razvoja, jer su podaci u kontinuitetu više nego zabrinjavajući”, rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, godinama se na njegov predlog usvajaju skupštinski zaključci da se takva strategija i izradi, ali od toga, kako je istakao, još nema ništa.

Mugoša je kazao da, se prema određenim informacijama, planira do kraja godine usvajanje strategije demografskog razvoja.

“Ovo su stvari koje moraju mnogo više biti u fokusu, u pitanju su krajnje životne teme koje zahtijevaju konkretnu aktivnost mnogih resora i segmenata društva”, naglasio je Mugoša.

On je rekao da će u državnom parlamentu inicirati saslušanje na tu temu.

“Na taj način moramo pokušati da ovakve neizmjerno važne teme učinimo vidljivijim i prioritetnijim”, zaključio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS