Informacija o postupanju u vezi sa zločinom na Cetinju poslata u petak poštom

Podgorica, (MINA) – Detaljna informaciju o postupanju u vezi sa masovnim ubistvom koje je izvršeno 1. januara na Cetinju, upućena je u petak redovnom poštom Odjeljenju za unutrašnju kontrolu i Savjetu za građansku kontrolu rada policije, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Savjeta je ranije danas saopšteno da Uprava policije (UP) nije dostavila odgovor o postupanju policije prije, za vrijeme i poslije masovnog zločina na Cetinju.

U reagovanju Uprave policije navodi se da je na većinu pitanja koja su im dostavljena već odgovorio vršilac direktora Uprave policije Lazar Šćepanović koji je, kako su kazali, sve informacije koje su bile od interesa za javnost saopštavao fazno, u više javnih nastupa u prethodnom periodu.

„Dio pitanja na koje nije odgovoreno javno, odgovori su inkorporirani u informaciji i dostavljeni Savjetu za građansku kontrolu rada policije u sklopu informacije, koja je juče upućena službenom poštom toj instituciji, označena klasifikovano“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da će u tu informaciju uvid imati predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

„A o čemu će Savjet zainteresovanu stranu upoznati u skladu sa zakonom“, dodaje se u reagovanju.

