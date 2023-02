Imenovanje sudija US značano za ubrzanje puta ka EU

Podgorica, (MINA) – Imenovanje troje sudija Ustavnog suda značajno je za okončanje političkih blokada u Crnoj Gori i ubrzanje njenog puta ka Evropskoj uniji (EU), rekla je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Fajon je na Tviteru /Twitter/ navela da zajedno sa svojim austrijskim kolegom Aleksandrom Šalenbergom pozdravlja današnje vijesti iz Crne Gore.

“Imenovanje troje sudija Ustavnog suda vraća funkcionalnost te institucije – značajan korak za okončanje političke blokade i ubrzanje puta ka EU”, navela je Fajon.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS