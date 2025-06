IJZ: Voda u Ulcinju nije za piće, pripremu hrane i formula za odojčad

Podgorica, (MINA) – Voda u Ulcinju trenutno se ne preporučuje za piće, pripremu hrane i formula za odojčad, zbog povremeno povećane koncentracije nitrita, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da se takva situacija povremeno dešava usljed specifičnih promjena u vodosnabdijevanju ili prirodnim uslovima, i nije neuobičajena.

“U cilju zaštite zdravlja – posebno osjetljivih grupa kao što su mala djeca – važno je da se voda privremeno ne koristi za konzumaciju, uključujući i kuvanje, jer se nitriti ne uklanjaju termičkom obradom”, navodi se u objavi IJZ na društvenim mrežama.

Kako se dodaje, tom vodom se ne preporučuje ni pranje zuba, voća i povrća, kao ni kupanje male djece, zbog mogućeg slučajnog gutanja.

“Nadležne službe su već na terenu i preduzimaju sve potrebne mjere da se kvalitet vode što prije normalizuje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će o svim promjenama građani biti blagovremeno informisani.

