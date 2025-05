IJZ: Stopa vakcinacije protiv gripa nije na nivou da osigura optimalnu zaštitu zajednice

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od 30. septembra prošle do 27. aprila ove godine, registrovano šest smrtnih slučajeva povezanih sa infekcijom virusom gripa, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), ističući da stopa vakcinacije nije na nivou koji bi osigurao optimalnu zaštitu zajednice.

Iz IJZ-a su agenciji MINA rekli da je od početka sezone nadzora nad gripom, od 30. septembra prošle godine, zaključno sa 27. aprilom ove, ukupno prijavljeno 4.740 osoba sa simptomima sličnim gripu.

Kako su rekli, PCR dijagnostikom je izvršena analiza 2.179 uzoraka na prisustvo virusa gripa, a infekcija je laboratorijski potvrđena kod 816.

„Za to vrijeme IJZ-u je dostavljeno šest prijava smrtnog ishoda povezanih sa infekcijom virusom gripa“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su naglasili da, s obzirom da se ne testiraju svi pacijenti sa simptomima gripa, realan broj oboljelih je vjerovatno dosta veći od broja potvrđenih laboratorijskih slučajeva.

Iz IJZ-a su kazali da je u istom periodu prošle godine, tokom sezone nadzora nad gripom, u Institutu PCR dijagnostikom izvršena analiza ukupno 2.713 uzoraka na prisustvo gripa, od čega je infekcija laboratorijskim putem potvrđena kod 911 osoba.

„U prethodnoj sezoni intenzivnog nadzora nad gripom prijavljeno je 11 smrtnih ishoda“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da je ove godine, od 4.740 osoba sa simptomima sličnim gripu, najveći udio registrovanih među osobama uzrasta od 20 do 64 godine (41,4 odsto), dok je najmanji udio registrovanih u uzrasnoj grupi ispod jedne godine (0,7 odsto).

Iz IJZ-a su naveli da je i među laboratorijski potvrđenim slučajevima gripa, takođe, najveći udio registrovanih u uzrasnoj grupi od 20 do 64 godine.

„Kod navedenih šest smrtnih ishoda povezanih sa infekcijom virusom gripa, radilo se o osobama starosti 86, 83, 72, 64, 63 i 36 godina“, naveli su iz IJZ-a.

Kako su istakli, svi preminuli su imali određene komorbiditete, pripadali su rizičnim grupama i nijesu bili vakcinisani protiv sezonskog gripa.

Iz IJZ-a su objasnili da je grip bolest koja je u određenim rizičnim grupama češće praćena pojavom komplikacija bolesti i smrtnih ishoda.

„Te rizične grupe su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, trudnice, djeca starosti od 6 mjeseci do 5 godina, osobe smještene u kolektivima kao što su domovi za stara lica“, kazali su iz IJZ-a i istakli da je zato jako važno da se te osobe vakcinišu svake godine.

Govoreći o stopi vakcinacije protiv sezonskog gripa, iz Instituta su kazali da je protiv sezonskog gripa vakcinisano oko 18.275 osoba, što je porast u broju vakcinisanih u odnosu na prethodne tri sezone.

Oni su naveli da je tokom 2021/22 bilo 17.638 vakcinisanih, 2022/23. ih je bilo 16.923, a tokom prošle sezone gripa 15.803.

„Vakcinacija je bila posebno fokusirana na rizične grupe – osobe starije od 65 godina, hronične bolesnike, zdravstvene radnike i zaposlene u domovima za stare. Iako smo zadovoljni odzivom pojedinih ciljnih grupa, ukupna stopa vakcinacije i dalje nije na nivou koji bi osigurao optimalnu zaštitu zajednice“, rekli su iz IJZ-a.

Oni su istakli da se vakcinacijom protiv sezonskog gripa postiže, prije svega, smanjenje rizika na individualnom nivou od teških formi bolesti, hospitalizacija i smrtnog ishoda kod osoba koje su u većeg riziku u odnosu na opštu populaciju.

Iz Instituta su najavili da će i pred sljedeću sezonu dodatno radiiti na edukaciji zdravstvenih radnika, grupa stanovništava u visokom riziku i sveukupnom podizanju nivoa svjesnosti o javnozdavstvenom značaju prevencije sezonskog gripa.

„Pred sezonu koja je na izmaku preduzet je čitav niz aktivnosti koji je rezultovao povećanjem broja vakcinisanih u odnosu na prethodne tri sezone, tako da se planira nastavak tih aktivnosti od jeseni kako bi se trend povećanja prihvatanja vakcinacije protiv gripa među grupama u riziku održao“, istakli su iz IJZ-a.

Oni su rekli da se tokom cijele godine prate i infekcije izazvane koronavirusom i da su od 30. septembra prošle godine do 27. aprila ove, na taj virus testirana 6.882 uzorka, od čega je 193 bilo pozitivno.

„U posljednjih šest sedmica među testiranim uzorcima zabilježen je jedan pozitivan na SARS-CoV-2 virus“, rekli su iz IJZ-a.

