IJZ: Maligne bolesti kod djece javno-zdravstveni prioritet

Podgorica, (MINA) – Maligne bolesti koje se javljaju u djetinjstvu predstavljaju nacionalni i globalni javno-zdravstveni prioritet, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) povodom 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele od raka.

Iz IJZ-a su rekli da se obilježavanjem tog dana ukazuje na potrebu za ulaganjem zajedničkih napora cjelokupne javnosti u poboljšanju tretmana i njege, kvaliteta života i emocionalnih i socijalnih potreba djece oboljele od malignih bolesti.

Kako su naveli, pored toga, datum skreće pažnju na potrebe podrške porodicama koje imaju djecu oboljelu od raka.

„Kao podrška obilježavanju Međunarodnog dana djece oboljele od raka, osmišljen je simbol borbe protiv raka među djecom, u obliku zlatne vrpce“, kaže se u saopštenju.

Iz Instituta su dodali da je ideja nastala 1997. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, na inicijativu grupe roditelja koji su ukazali na potrebu za stvaranjem univerzalnog simbola i mobilisanja veće pažnje usmjerene na smanjenje smrtnosti i invaliditeta zbog raka kod djece.

“Trogodišnji ciklus kampanje (2024 – 2026) ima za cilj da odgovori na izazove sa kojima se suočavaju pacijenti sa rakom u djetinjstvu, njihovi njegovatelji i zdravstveni radnici širom svijeta”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pokazuju da se svake godine postavi oko 400 hiljada dijagnoza malignih bolesti kod djece, starosti od 0 do 19 godina.

Kako su kazali, u slabo i srednje razvijenim zemljama stopa izlječenja je manja od 30 odsto.

Iz Instituta su naveli da je taj podatak u znatnom kontrastu u odnosu na visoko razvijene zemlje, gdje stopa izlječenja od mnogih uobičajenih malignih bolesti kod djece prelazi 80 odsto.

„SZO je definisala osnovni cilj do 2030. godine, koji se odnosi na uklanjanje bola i patnje kod djece i njihovih porodica, kao i dostizanje stope preživljavanja sve djece oboljele od raka, širom svijeta od bar 60 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to predstavlja udvostručenje trenutne stope preživljavanja, što će spasiti približno oko jedan milion dječjih života u narednoj dekadi.

„Prema procjeni Međunarodne agencije SZO za istraživanje raka za 2020. godinu broj djece, od 0 do 19 godina starosti, oboljele od raka u Crnoj Gori je 23“, podsjetili su iz IJZ-a.

Oni su kazali da su najčešće dijagnoze malignih neoplazmi kod djece i adolescenata u Crnoj Gori bile leukemije, zatim maligne bolesti mozga i limfomi.

„Međunarodnim danom djece oboljele od raka želi se ukazati i na značaj prevencije, kao najznačajnije dugoročne strategije za smanjenje učestalosti obolijevanja i umiranja djece od raka“, rekli su iz Instituta.

Oni su naveli da rano prepoznavanje simptoma i znakova omogućava pravovremenu dijagnozu i uključivanje terapije, što će pozitivno uticati na duže preživljavanje i unapređenje kvaliteta života djece i adolescenata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS