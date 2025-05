Igrom bez granica proslavljen Dan Evrope u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Program „Evropski đir – Igre bez granica“, u kojima učestvuju učenici i učenice osnovnih škola, organizovan je danas u Pljevljima, povodom Dana Evrope.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Evropski đir je organizovao taj Vladin resor, u saradnji sa Opštinom Pljevlja i uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Predsjednik Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, otvarajući “Igre bez granica”, ocijenio je da je obilježavanje Dana Evrope ujedno i prilika da se stavi akcenat na ključne evropske vrijednosti kao što su duh slobode, poštovanje dostojanstva svakog čovjeka, vladavina prava i njegovanje kulturnog i istorijskog nasljeđa.

“Dok neki još uvijek gledaju ka Evropi kao cilju, mi u Pljevljima sa pravom možemo reći da Evropu živimo odavno”, rekao je Vraneš.

Prema njegovim riječima, multikulturalnost, vjerska raznolikost, istorijska dubina i duhovna snaga svjedoče da su vijekovima u srcu evropske civilizacije.

Direktor Direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu evropskih poslova, Bojan Vujović, istakao je da „Igre bez granica“ simbolizuju ono što Unija jeste i treba da bude – zajednica saradnje, prijateljstva i fer takmičenja.

„Dragi učenici i učenice, vi ste generacija koja će živjeti punim kapacitetom evropske ideje. Učite jezike, budite radoznali, njegujte toleranciju i otvorenost”, kazao je Vujović.

Kako je istakao, Evropski đir, koji je nakon Nikšića i Žabljaka, stigao u Pljevlja i nastavlja svoj put dalje, vodi prema znanju, razumijevanju i prijateljstvu.

Menadžerka opštine Pljevlja, Ljiljana Đondović, naglasila je da su najmlađi sugrađani stvarni nosioci sportskog i evropskog duha i da crnogorsko društvo treba da djeluje ujedinjeno i vođeno timskim duhom kako bi postigli evropske ambicije i ostvarili napredak za sve građane.

„Za Pljevlja, ovakvi događaji nisu samo simbolični. Ova manifestacija je prilika da pokažemo spremnost da prihvatimo izazove i iskoristimo prilike koje evropske integracije donose. I više od svega, ovo je trenutak da kažemo da ne gledamo unazad, već gledamo u budućnost“, rekla je Đondović.

Sportista Goran Cmiljanić ohrabrio je učesnike da nastave da se razvijaju kroz sport i znanje.

Cmiljanić je ukazao na to da je svoj “evropski đir” započeo još kao dijete, upravo igrama bez granica.

„Ja i tada i sada osjećam da su Pljevlja uvijek bila dio Evrope i dio svijeta,“ poručio je Cmiljanić.

Kako je saopšteno iz MEP-a, nakon svečanog otvaranja, uslijedilo je takmičenje – “Igre bez granica”, u kojem su učenici iz četiri pljevaljske osnovne škole – OŠ „Ristan Pavlović”, OŠ „Salko Aljković”, OŠ „Boško Buha” i OŠ „Mihailo Žugić” – pokazali spretnost, timski duh i znanje o EU.

“Titulu najboljeg tima odnijeli su učenici OŠ „Salko Aljković“ koji su za to i nagrađeni”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su zvaničnici posjetili i novoformiranu “EU i (info) tačku”, koja će, kako su kazali, Pljevljacima omogućiti pristup aktuelnim informacijama o evropskim programima i mogućnostima koje proces pristupanja pruža.

“Pljevlja su pokazala da se evropske vrijednosti poput saradnje, uključivosti i znanja ostvaruju kroz zajedničke aktivnosti lokalne uprave, obrazovnih ustanova, građana i evropskih partnera”, kaže se u saopštenju MEP.

Kako se dodaje, u duhu tih vrijednosti, „Evropski đir – Igre bez granica“ nastavlja svoje putovanje i seli se u Berane.

