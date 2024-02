Identifikovane osobe koje su napale zaštitare na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica identifikovali su osobe koja su sinoć fizički napala zaposlene u Službi zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac koji će se izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela.

“Pripadnici policije intenzivno rade na pronalaženju lica za koja se sumnja da su vinovnici ovoga djela i potpunom rasvjetljavanju događaja, a sa kojim ishodom će javnost biti blagovremeno obaviještena”, ističe se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su zaštitari prilikom incidenta zadobili lake tjelesne povrede, koje je konstatovao ljekar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS