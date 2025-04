Identifikovan treći osumnjičeni za ubistvo na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije P.E.B. (36), osumnjičenog da je pružao logističku pomoć prilikom teškog ubistva I.B. (39) na Cetinju, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je ranije uhapsila dvojicu državljana Srbije, I.D. i M.Č., zbog sumnje da su 24. aprila ubili I.B.

Iz Uprave policije su kazali da postoji osnovana sumnja da je P.E.B. pružao logističku podršku i pomoć izvršiocima i da im je stvarao uslove za ostvarivanje i realizaciju kriminalnog plana.

Navodi se da su policijski službenici obezbijedili dokaze koji nedvosmisleno upućuju da je P.E.B., lažno se predstavljajući pod drugim imenom i prezimenom, sprovodio kriminalne aktivnosti na teritoriji Podgorice i Cetinja.

Kako se dodaje, za P.E.B. će biti raspisana, pored nacionalne, i međunarodna potjernica.

Iz Uprave policije su istakli da je, na osnovu razmjene podataka sa partnerskim službama, utvrđeno da je P.E.B. u Srbiji registrovan kao izvršilac krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga, imovinskog kriminaliteta sa najvećim stepenom društvene opasnosti i krivičnih djela sa elementima nasilja i falsifikovanja isprava.

Kako se navodi u saopštenju policije, na osnovu preduzetih operativnih, obavještajnih i policijsko-tužilačkih aktivnosti, kao i uzimajući u obzir način, vrijeme i mjesto izvršenja krivičnog djela i druge okolnosti, zaključuje se da je to krivično djelo izvršeno ciljano prema I.B.

Iz policije su naglasili da je I.B. ostvarivao i imao bliske kontakte sa operativno interesantnim osobama i članovima organizovanih kriminalnih grupa.

“Na osnovu svega navedenog Uprava policije demantuje tvrdnje i plasiranje dezinformacija određenih medija da je I.B. slučajna žrtva”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su naglasili da se na taj način “sračunato i smišljeno”, a ničim potkrijepljeno i potvrđeno, pokušava hibridno djelovati.

“Čime se pokušavaju umanjiti uspješne aktivnosti koje sprovodi Uprava policije u odnosu na složene bezbjednosne izazove”, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

