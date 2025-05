Ibrahimović: Zastava simbol trajanja Bošnjaka

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka zastava simbol je postojanja, trajanja i istorijskog utemeljenja Bošnjaka, poručio je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) i potpredsjednik Vlade, Ervin Ibrahimović.

On je, na svečanosti povodom Dana bošnjačke zastave u Rožajama, naglasio značaj cjelokupnog bošnjačkog naroda u izgradnji modernog, demokratskog i evropskog društva Crne Gore.

Ibrahimović je čestitao Dan bošnjačke zastave svim Bošnjacima u Crnoj Gori i regionu.

“Ova naša zastava, ovaj naš barjak na koji smo veoma ponosni, simbol je našeg postojanja kao naroda, našeg trajanja i istorijskog utemeljenja, simbol naše nacionalne svijesti i nacionalnog dostojanstva”, istakao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz BS-a, rekao da današnji datum dodatno obavezuje da nastave djelovanje na planu afirmacije bošnjačkog nacionalnog identiteta, sa obzirom na to da Bošnjaci još nijesu dovoljno zastupljeni u svim sferama života u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na broj obilježja u kulturi i obrazovanju.

“Neka ovogodišnja poruka ovog našeg barjaka bude poziv na jedinstvo, poziv na jedinstveno djelovanje ka zaštiti i afirmaciji naše kulture i tradicije i poziv na djelovanje da naša kultura i tradicija, kao dio zajedničkog kulturnoistorijskog naslijeđa današnje Crne Gore, bude adekvatno zastupljena i uvažena u našoj Crnoj Gori”, kazao je Ibrahimović.

