Ibrahimović sjutra u zvaničnoj posjeti Egiptu

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović boraviće sjutra u zvaničnoj posjeti Egiptu.

Ibrahimović će, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, u Egiptu boraviti na poziv ministra vanjskih poslova, emigracije i egipatskih iseljenika, Badr Abdelatija.

„U fokusu razgovora biće dodatno unapređenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS