Ibrahimović sjutra na obilježavanju 40. godišnjice potpisivanja Šengenskog sporazuma

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovaće na ceremoniji obilježavanja 40. godišnjice potpisivanja Šengenskog sporazuma, koja će biti održana sjutra u Šengenu, u Luksemburgu.

Kako je najavljeno iz Ministarstva vanjskih poslova, svečanom događaju prisustvovaće veliki vojvoda i velike vojvotkinja Luksemburga, visoki predstavnici zemalja članica Šengen zone, kao i drugih država, uključujući kandidate za

članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Šengenski sporazum potpisan je 14. juna 1985. godine i predstavlja temelj slobode kretanja lica i roba unutar Evrope, što je jedan od ključnih postulata EU.

